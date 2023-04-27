"فوق الأرض".. مجموعة شعرية جديدة للكاتب كلينت سميث عن الأبوة

صدرت حديثًا مجموعة شعرية جديدة، بعنوان "فوق الأرض Above Ground"، للكاتب كلينت سميث، وهو المؤلف الأكثر مبيعًا في نيويورك تايمز والحائز على جائزة National Book Critics Circle.

تعبر المجموعة الشعرية الجديدة للكاتب كلينت سميث، نابضة بالحياة، فيضم الكتاب مجموعة من القصائد التي تتساءل عن الطرق التي تتشكل بها حياتنا، وهناك قصائد تدور حول عجائب اكتشاف العالم من جديد بعيون الأطفال وهم يكتشفونها لأول مرة. كما يحتوى الكتاب على قصائد تتأمل في معنى تربية الأسرة في عالم مليء بالاضطرابات الاجتماعية والسياسية المستمرة.

كتاب Above Ground

يناقش كتاب Above Ground، كيف نحمل الدهشة واليأس في الحياة في الوقت نفسه؟ وكيف نحمل لحظات حميمة من الفرح وإحساس جماعي بالحزن في نفس الجسد؟ تأخذ قصائد "كلينت سميث" الغنائية والسردية القارئ في رحلة ممتعة عبر السنوات الأولى لأطفاله.

ووفقًا لموقع الإذاعة الأمريكية الوطنية npr""، فإنه على الرغم من أن هذه المجموعة تتناول موضوعًا هائلاً مثل العالم المتغير الذي نعيش فيه، إلا أن القصائد تُقرأ بسهولة، من المفيد أن يكتب سميث عن الأبوة، التي تتميز بروايات جيدة وجذابة، فتحاول هذه القصائد الإجابة على الأسئلة التي تدور في ذهن كل طفل: من أين أتينا؟ إلى أين نحن ذاهبون؟

قصائد تشبه الموجة في تقلباتها

هذه القصائد الشبيهة بالموجة من تقلبات وانهيارات معًا، هي الميزة والعامل المشترك لهذه المجموعة، وفي قصيدة لاحقة يسأل ابنه: لماذا للزرافات أربع آذان؟ ويجيب أنها بالطبع لها اثنان فقط، أما "الأذنين" الأخريين فهما مجرد قرنين، يطلق عليهما ossicones أي الغضاريف وهذه يعتبرها الشاعر أنها دليل على التطور.

الماء هو أيضا قوة قوية في جميع أشعاره، يبدو أنه يريح ويدمر ويجمع ويفصل فكتب “سميث” في القصيدة الأولى له أن "النهر الذي يمنحنا الماء للشرب هو نفسه الذي قد يغسلنا"، مضيفَا "أستيقظ في حالة حب مع المحيط وأغفو محتقرًا"، فيشير الكاتب إلى وجود إمكانية للطفو في المحيط، كما أن هناك أيضًا إمكانية للغرق، ويعبر هذا الثنائي عن التقلب المستمر للعالم.

كما تشير هذه القصائد إلى قدرتنا على "الثقة" في مواجهة هذا التقلب، "ثق أن قلب طفلك الذي لم يولد بعد ينبض في الواقع" وفي إحدى القصائد، كتب سميث: "أخشى أن أتحكم في كل شيء، وأنا أعلم أنني لا أتحكم في أي شيء".