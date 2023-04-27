الخميس 27 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس متهم أطلق النيران على آخر لسرقته بالإكراه بمنشأة ناصر

حبس متهم
حبس متهم

قررت جهات التحقيق بمنشأة ناصر، اليوم الخميس، حبس متهم أطلق النيران على آخر لسرقته بالإكراه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث وتفريغ كاميرات المراقبة، والتحفظ على السلاح النارى المستخدم فى الواقعة.

كان قد تبلغ لقسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات، كائنة بدائرة القسم، باستقباله أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، مصاب بطلق نارى "خرطوش" بالجسم.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة وبسؤاله قرر بقيام أحد الأشخاص "لا يعلم بياناته" بالتعدى عليه بالضرب باستخدام فرد خرطوش كان بحوزته نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها وكذا سرقة مبلغ مالى كرهًا عنه.

وعقب تقنين الإجراءات تم تحديده وأمكن ضبطه "أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم"، وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش محلى الصنع والمُستخدم فى ارتكاب الواقعة والمبلغ المالى المستولى عليه. 

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه بقصد السرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

منشأة ناصر حبس متهم سرقته تحريات

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