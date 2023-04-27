قناة الناس.. بهذه الطريقة ستتعلم قراءة القرآن كما لم تقرأه من قبل (فيديو)

قال الشيخ خالد شعبان، مدرس القراءات بالأزهر الشريف، إنه يجب على القارئ ترتيب أولوياته عند قراءة القرآن.. في البداية ينطق الكلمات نطقًا جيدًا بالحروف الصحيحة، ثانيًا مع النطق الصحيح للحروف يجب أن يكون التشكيل صحيحًا.

أضاف الشيخ خالد شعبان، اليوم، خلال حلقة جديدة من برنامج "مع التلاوة" المذاع عبر قناة "الناس"، أن حكم اليوم في القراءة هو اللامات السواكن، ومن هذه اللامات الساكنة في سورة اليوم لا نريد لام ألم فهي ليست معنا ولا لام لك، إنما نريد لام كلمة الذي والعسر، هذه اللامات الساكنة إما قمرية وإما شمسية، منوهًا إلى أن القارئ يكون مطالبًا بحسن الصوت، وهى أولوية بعد تصحيح التلاوة يأتي الإهتمام بحسن الصوت.

أوضح شعبان أن لدى أولويات للقراءة، هى تصحيح اللفظ الاهتمام بأحكام التجويد أولًا وفي الأخير حسن الصوت، فيجب على القارئ أن يرتب أولوياته عند قراءة القرآن.