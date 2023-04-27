الخميس 27 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس.. بهذه الطريقة ستتعلم قراءة القرآن كما لم تقرأه من قبل (فيديو)

قناة الناس
قناة الناس

قال الشيخ خالد شعبان، مدرس القراءات بالأزهر الشريف، إنه يجب على القارئ ترتيب أولوياته عند قراءة القرآن.. في البداية ينطق الكلمات نطقًا جيدًا بالحروف الصحيحة، ثانيًا مع النطق الصحيح للحروف يجب أن يكون التشكيل صحيحًا.

أضاف الشيخ خالد شعبان، اليوم، خلال حلقة جديدة من برنامج "مع التلاوة" المذاع عبر قناة "الناس"، أن حكم اليوم في القراءة هو اللامات السواكن، ومن هذه اللامات الساكنة في سورة اليوم لا نريد لام ألم فهي ليست معنا ولا لام لك، إنما نريد لام كلمة الذي والعسر، هذه اللامات الساكنة إما قمرية وإما شمسية، منوهًا إلى أن القارئ يكون مطالبًا بحسن الصوت، وهى أولوية بعد تصحيح التلاوة يأتي الإهتمام بحسن الصوت.

أوضح شعبان أن لدى أولويات للقراءة، هى تصحيح اللفظ الاهتمام بأحكام التجويد أولًا وفي الأخير حسن الصوت، فيجب على القارئ أن يرتب أولوياته عند قراءة القرآن.

قناة الناس القرآن الكريم قراءة الأزهر الشريف مع التلاوة

الأكثر قراءة

مصادر: وزير البترول يعتمد العلاوة الجديدة خلال ساعات

وانتهى الحب.. كواليس انفصال بسمة بوسيل عن تامر حسنى

موعد امتحانات الثانوية العامة 2023 بالجدول

أبوالغيط ينتقد تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية بشأن إسرائيل

ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي عالميًا

السيطرة على حريق شقة سكنية فى الهرم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وليد صلاح

قدر الكبار

ماجد حبته

بايدن قد يستمر!

د هند جاد

دكر عويل

على محمد الشرفاء

من أجل مصر.. حافظوا على "السيسى" يا مصريين

خالد عكاشة

«فاجنر» الروسية.. وموقعها مما يجرى فى السودان

محاسن السنوسي

مصر البيت الكبير

محمد العسيري

عن أبى عبيدة الطيب.. وكل طيب

وائل لطفي

مصر الكبيرة

صور

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

احتفال الأطفال في أول يوم العيد بالقناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

أبوالغيط ينتقد تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية بشأن إسرائيل

وزير الأمن القومى الإسرائيلى يقتحم الحرم الإبراهيمى فى الخليل

عشرات الآلاف من الإسرائيليين يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو بسبب إضعاف جهاز القضاء