الخميس 27 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ميناء دمياط يكرم الرئيس السابق لإدارة الرقابة على الصادرات والواردات

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شاركت هيئة ميناء دمياط، فى حفل تكريم محسن شعيب، الرئيس السابق للإدارة المركزية للرقابة على الصادرات والواردات بدمياط، وذلك بعد صدور القرار بتوليه أحد المناصب بالمقر الرئيسي للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالقاهرة.

جاء ذلك بحضور اللواء بحري أحمد حواش، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، واللواء مهندس عصام النجار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والمهندس السعيد أبوالسعود، رئيس الإدارة المركزية للهيئة بدمياط، والذي تولى المسئولية خلفًا لمحسن شعيب، وأشرف عبدالعزيز، رئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط وقيادات الميناء وعدد كبير من الزملاء بفرع هيئة الرقابة بدمياط.

وبدأ الحفل بكلمة إلى اللواء بحري أحمد حواش، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، الذى أثنى على التعاون والتنسيق بين هيئة الميناء وفرع هيئة الرقابة أثناء فترة رئاسة  محسن شعيب له وتمنى له التوفيق فى منصبه الجديد، كما أشاد بالمستوى المتقدم الذي لمسه أثناء زيارته السابقة لمبنى فرع الرقابة على الصادرات والواردات والتطور الكبير للمعامل الحديثة التي تم تزويد فرع الهيئة بميناء دمياط بها وكفاءة العاملين بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، كما تمنى التوفيق السعيد أبوالسعود في منصبه الجديد، وقدم الشكر لجميع العاملين على التعاون التام والكامل بين جميع الأطراف في المجتمع المينائي للنهوض بمستوى الأداء وتقديم أفضل الخدمات لعملاء هيئة ميناء دمياط، ضمن مشاركة هيئة ميناء دمياط فى حفل تكريم محسن شعيب، الرئيس السابق للإدارة المركزية للرقابة على الصادرات والواردات بدمياط، وذلك بعد صدور القرار بتوليه أحد المناصب بالمقر الرئيسي للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالقاهرة.

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