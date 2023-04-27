الخميس 27 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مروان عطية: دوافعنا كبيرة أمام الرجاء فى دورى الأبطال

مروان عطية
مروان عطية

أكد مروان عطية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن مباراة الرجاء المغربي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا مهمة للغاية، وأن الفريق يخوضها دون الاعتماد على نتيجة مباراة الذهاب التي حسمها لصالحه بثنائية نظيفة على استاد القاهرة.

وأوضح أن الفريق يدخل المباراة بمعنويات مرتفعة ورغبة قوية في حسم بطاقة التأهل، مع الأخذ في الاعتبار قوة الرجاء على ملعبه.

أشار إلى أن الفريق لديه دوافع كبيرة في تحقيق الفوز واستكمال النتائج القوية التي يحققها، وأن الجهاز الفني طالب الجميع بتقديم كل ما يمكن خلال اللقاء.

أضاف أن الجهاز الفني يعمل على تطوير القدرات الخاصة بكل لاعب ويمنح أدوارا إضافية، وهو ما ظهر بشكل فعليا بتسجيل محمد عبدالمنعم وحمدي فتحي لهدفي الفوز على الرجاء يوم السبت الماضي.

وتحدث مروان عن خط وسط الفريق، مؤكداً أن تواجد اسماء مميزة يسهم في قوة المنافسة التي تخدم الفريق، وأنه استفاد بشدة من اللعب وسط هذه المجموعة من اللاعبين.

وشدد على أن رسائل الدعم التي يجدها من جماهير الأهلي تحمله مسئولية كبيرة نحو ضرورة الاجتهاد، وبذل كل ما لديه من أجل استمرار انتصارات الفريق والفوز بكل البطولات.

في المقابل يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الثاني بالمغرب؛ استعدادا لمواجهة فريق الرجاء في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يخوض الفريق مرانه في السابعة مساء اليوم، ويقام على ملعب العربي الزاولي بمدينة الدار البيضاء.

مروان عطية الاهلى الرجاء المغربي إياب دور الثمانية كولر

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