في منتصف التعاملات.. استقرار في أسعار الذهب اليوم عالمياً ومحليًا

ترصد "الدستور" آخر تحديث لأسعار الذهب المحلية والعالمية ومعدلات التغير تأثرًا بالبورصات العالمية وحركة الأسواق العالمية.

وتقدم “الدستور” نشرة يومية لقرائها بمتوسط أسعار الذهب المحلية والعالمية لحظة بلحظة ومعدلات التغير من حين لآخر والتحديث اللحظي للأسعار.

وقال عمرو مغربي عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية إن أسعار الذهب تشهد حالة من الاستقرار في منتصف التعاملات الصباحية بعدما كانت تسجل ارتباك أمس.

أسعار الذهب في منتصف التعاملات

وأضاف مغربي في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن أسعار الذهب سجلت وفق اخر تحديث كالتالي:

سجل عيار 24 نحو 2971 جنيهًا.

سجل عيار 21 نحو 2600 جنيه.



سجل عيار 18 نحو 2229 جنيهًا.

ارتباك في أسعار الذهب

وأشار عضو الغرف التجارية أن أسعار الذهب تشهد حالة من الارتباك بين الارتفاع والانخفاض نتيجة توتر البورصات العالمية بسبب الأحداث الاقتصادية العالمية وتداعيات أزمة التضخم العالمي وتداعيات روسيا وأوكرانيا.

أسعار الجنية الذهب

وأوضح أن أسعار الجنية الذهب سجلت وفق آخر تحديث كالتالي حيث سجل سعر الجنيه الذهب 20800 جنيه، فيما سجلت الاونصة الذهب 1997 دولارًا.

وتشهد أسعار الذهب حالة من الارتباك بين الارتفاع والانخفاض نتيجة توتر البورصات العالمية بسبب الأحداث الاقتصادية العالمية وتداعيات أزمة التضخم العالمي.

مدينة الذهب في مصر قريبًا

وتولي مصر اهتمام خاص بصناعة الذهب حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء مدينة خاصة الذهب في مصر تحت رعاية اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات ومصنعي الذهب بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية.

ويهتم المواطنون بأسعار الذهب لحظة بلحظة والتغيرات الحظي للأسعار حيث يعتبر الذهب ملاذ آمن للاستثمار.

يعد الذهب الملاذ الآمن للمستثمرين في ظل الظروف الاقتصادية العالمية غير المستقرة الأمر الذي تسبب في زيادة الطلب على الذهب في الفترة الأخيرة منذ تدهور الأوضاع الاقتصادية عالمياً.