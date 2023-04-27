الخميس 27 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

واشنطن تُعلن احتجاز إيران ناقلة نفط ترفع علم جزر مارشال فى خليج عمان

ناقلة نفط
ناقلة نفط

أعلنت البحرية الأمريكية، اليوم الخميس، أن الحرس الثوري الإيراني احتجز ناقلة نفط ترفع علم جزر مارشال في خليج عمان، مطالبةً بالإفراج الفوري عنها.
تقع المنطقة البحرية حيث احتُجزت السفينة، قرب مضيق هرمز الذي تمرّ عبره خُمس صادرات النفط الدولية.
وقال الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية ومقرّه البحرين، في بيان، إنه "في 27 أبريل حوالى الساعة 1:15 بعد الظهر بالتوقيت المحلي، احتجز الحرس الثوري الإيراني ناقلة النفط "Advantage Sweet” التي ترفع علم جزر مارشال أثناء عبورها في المياه الدولية في خليج عمان".
وأضاف "على الحكومة الإيرانية أن تفرج فورًا" عنها، معتبرًا أن "المضايقات الإيرانية المستمرة للسفن والتدخل في حقوق الملاحة في المياه الإقليمية تشكل تهديدًا للأمن البحري والاقتصاد العالمي".
ولم تحدّد البحرية الأميركية هوية مالك السفينة ولا وجهتها.
وفي السنوات الأخيرة، تبادلت واشنطن وطهران الاتهامات على خلفية سلسلة حوادث في مياه الخليج، بما في ذلك هجمات غامضة على سفن وإسقاط طائرة مسيّرة ومصادرة ناقلات نفط.
وقالت البحرية الأمريكية الخميس "في العامين الماضيين، احتجزت إيران بشكل غير قانوني ما لا يقلّ عن خمس سفن تجارية تبحر في الشرق الأوسط".
في سبتمبر 2022، احتجز أسطول تابع للبحرية الإيرانية سفينتَين عسكريتين أميركيتَين بدون ربان في البحر الأحمر لفترة وجيزة.
وفي نوفمبر 2021، أعلن الحرس الثوري الإفراج عن ناقلة فيتنامية بعد استعادة حمولتها من النفط العائد لطهران، إثر احتجازها لنحو أسبوعين على خلفية ما قال إنها كانت محاولة أميركية لمصادرة هذه المادة.
ونفت واشنطن في حينه ذلك، مشيرة الى أن قواتها البحرية اكتفت بمراقبة قيام بحرية إيرانية بمصادرة ناقلة نفط ونقلها إلى مياهها الإقليمية.
وفي يوليو 2019، احتجز الحرس الثوري ناقلة النفط "ستينا إمبيرو" التي ترفع علم بريطانيا أثناء عبورها مضيق هرمز. ولم تفرج السلطات الإيرانية عن السفينة إلا بعد شهرين.
وتوترت العلاقات بين إيران والولايات المتحدة منذ انسحاب واشنطن عام 2018 بشكل أحادي من الاتفاق حول النووي الإيراني المبرم عام 2015 بين طهران والقوى الكبرى، وإعادة فرضها عقوبات قاسية على إيران.

البحرية الأميركية الحرس الثوري نفط جزر مارشال خليج عمان

الأكثر قراءة

مصادر: وزير البترول يعتمد العلاوة الجديدة خلال ساعات

رسميًا| بسمة بوسيل تعلن انفصالها عن تامر حسنى.. والأخير: سأظل السند

الخارجية: مصر استقبلت أكثر من 16 ألف أجنبى عبر المنافذ الحدودية مع السودان

حبس شاب أشعل النيران فى شقة سيدة رفضت خطبته ابنتها بالأميرية

امتحانات الثانوية العامة.. وزير التعليم يوجه بسرعة عقد برنامج تدريبى لمقدرى الدرجات

التعليم تعلن كل الاستعدادات اللازمة لعقد اختبارات الثانوية العامة 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

بايدن قد يستمر!

د هند جاد

دكر عويل

على محمد الشرفاء

من أجل مصر.. حافظوا على "السيسى" يا مصريين

خالد عكاشة

«فاجنر» الروسية.. وموقعها مما يجرى فى السودان

محاسن السنوسي

مصر البيت الكبير

محمد العسيري

عن أبى عبيدة الطيب.. وكل طيب

وائل لطفي

مصر الكبيرة

جلال حمام

السودان على حافة الهاوية

صور

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

احتفال الأطفال في أول يوم العيد بالقناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الأمن القومى الإسرائيلى يقتحم الحرم الإبراهيمى فى الخليل

عشرات الآلاف من الإسرائيليين يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو بسبب إضعاف جهاز القضاء

سوريا تنتقد صمت مجلس الأمن أمام جرائم الاحتلال الإسرائيلى على المسجد الأقصى