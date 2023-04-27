أبوالغيط ينتقد تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية بشأن إسرائيل

انتقد أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، الخطاب الذي أدلت به رئيس المفوضية الأوروبية "أورسولا فون دير لاين" بخصوص نشأة إسرائيل، معتبراً أن "هذا الخطاب لا يعد فقط مسيئاً للفلسطينيين ولمعاناتهم التاريخية منذ النكبة.. وإنما أيضاً يعكس تماهياً كاملاً مع الرواية الإسرائيلية وهو أمر يدعو للأسف".

ونقل جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، عن أبوالغيط قوله إن تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية المهنئة لإسرائيل تجاهلت، على نحو كاشف، حقيقة الاحتلال وممارساته وسلب حقوق الفلسطينيين، وطردهم من أراضيهم وغيرها من الممارسات المخالفة لمواثيق حقوق الإنسان التي يحب المسؤولون الأوروبيون دوماً الإشارة إليها في أحاديثهم.



واعتبر الأمين العام أن مثل تلك المُسارعة بتهنئة إسرائيل بما يعتبره البعض إنجازاتٍ تخفي إنكاراً للظلم التاريخي الذي لا يزال يتعرض له الشعب الفلسطيني على يد الاحتلال الاسرائيلي، بل يعكس نظرة دونية لهم تكاد تبرر الاحتلال وتكرس سلب الأرض.



ونوّه المتحدث الرسمي بأن رئيسة المفوضية تحتاج إلى مُراجعة أمينة لموقفها، خاصة أن خطابها قد خلا من أي إشارة إلى ضرورة العمل على إنهاء الاحتلال وتسريع خروج الدولة الفلسطينية إلى النور، مشيراً إلى أن مثل هذه المواقف تُشجع الحكومات الإسرائيلية على التمادي في مواقفها المتعنتة الرافضة لمنطق التسوية السياسية.