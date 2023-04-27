ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي عالميًا

شهدت أسعار الغاز الطبيعي العالمية، ارتفاع طفيف خلال تعاملات اليوم الخميس، لتسجل 2.333 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية.

ويتوقع عدد كبير من خبراء الاقتصاد رفع البنوك المركزية بالولايات المتحدة وبريطانيا وأوروبا أسعار الفائدة في الأسبوع الأول من مايو في محاولة لكبح جماح التضخم المرتفع، وأظهرت تقارير أن الصين التي تعتبر أكبر مستورد للخام في العالم جلبت كميات قياسية من النفط في مارس، وتجاوزت واردات الصين من أكبر موردين للخام، روسيا والسعودية، مليوني برميل يوميًا من كل منهما.

ارتفاع أسعار الغاز الطبيعى عالميًا لـ 2.333 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية

وتسعى شركات الطاقة إلى تطوير موارد جديدة لتلبية الطلب المتزايد من أوروبا بعد أن أدى غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير 2022 إلى الابتعاد عن استخدام الطاقة الروسية، وأعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكي عن زيادة في المخزونات المحلية من الغاز الطبيعي بمقدار 75 مليار قدم مكعب للأسبوع المنتهى، وأكد خبراء الطاقة تعرض أسعار الغاز الطبيعي لضربة قوية مع عدم وجود إشارات كثيرة تدل على أنها تتجه نحو سوق صاعدة أخرى في أي وقت قريب، يأتي هذا مع إعلان الحكومة الأمريكية عن انخفاض أكبر قليلاً من المتوقع في الإمدادات.

وفي سياق منفصل أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن منظومة استخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات توسعت بشكل غير مسبوق في ضوء الدعم الرئاسي والحكومي الكبير خلال الفترة الماضية والذي تم ترجمته الى خطط وبرامج ناجحة نفذها قطاع البترول على مدار العامين ونصف الماضيين لزيادة معدلات تحويل السيارات للعمل بالغاز وتحقيق الانتشار لمحطات تموينها على مستوى الجمهورية، مشيراً إلى أن استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات ينعكس ايجاباً بشكل مباشر على المواطن والذي يستفيد من التكلفة المنخفضة لمتر الغاز الطبيعى مقارنة بسعر لتر البنزين مما يشجع زيادة الإقبال على استخدام الغاز خاصة بعد إزالة التشوهات في منظومة تسعير الوقود هذا بالإضافة الى الفوائد البيئية والفوائد الاقتصادية الأخرى متمثلة في تخفيض استهلاك البنزين.