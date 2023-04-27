الخميس 27 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بني سويف يُكرّم الشيخ نادي سعد جابر

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

كرم الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الخميس، الشيخ نادي سعد جابر، بعد فوزه بالمركز الأول في المسابقة الهاشمية الدولية لحفظ القرآن الكريمة، والتي نظمتها  المملكة الأردنية الشقيقة ، وشارك فيها  متسابقون من أكثر من 40 دولة عربية وإسلامية.

جاء ذلك خلال استقباله للشيخ "نادي" من ذوي الهمم والبصيرة وبحضور شقيقه، معربًا عن سعادته البالغة لتكريمه للمرة الثانية، بعد لقائه به أبريل العام الماضي، على خلفية تكريمه كأحد النماذج المشرفة في احتفالية ليلة القدر"رمضان قبل الماضي التي نظمتها وزارة الأوقاف، وحضرها الرئيس الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وعبر" نادي" عن تقديره للمحافظ لحرصه على لقائه وتهنئته وتكريمه مرتين خلال أقل من عام، مشيرا إلى أنه يستشعر فضل الله أن وفقه يسر له حفظ كتابه واتقانه، بما يمثل دافعا قويا لتحقيق حلمه بأن  يصبح داعية إسلامي، لنشر تعاليم الدين السمحة وتصحيح المفاهيم الخاطئة عن الإسلام

 يذكر أن الشيخ "نادي"من ذوي الهمم والبصيرة"كفيف" من أبناء سمسطا ،حفظ القرآن الكريم بالقراءات السبع، وحاصل على ليسانس شريعة وقانون من جامعة الأزهر ، مثل مصر في المسابقة الهاشمية لحفظ القرآن الكريم ، بناء على ترشيح وزارة الأوقاف، بعد فوزه في مسابقة حفظ كتاب الله ، وتكريمه خلال  احتفالية ليلة القدر التي نظمتها وزارة الأوقاف في رمضان 1443هـ ، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال الشيخ نادى جابر، إنه بدأ حفظ القران الكريم في عمر خمسة أعوام بمساعدة أسرته وجده لوالدته وكان يعمل محفظاً للقران حتي اتم  الحفظ فى 7 سنوات ودخل بعدها الأزهر الشريف نظراً لحبه الشديد للدراسة به ولمواده الشرعية ثم أتم حفظ القرآن بجميع القراءات السبع في الثانية عشر من عمره.

 وأوضح أن نشأته فى بيت يحفظ كتاب الله كان له الأثر في حياته، حيث حصل على المركز الثاني بالشهادة الإعدادية بالأزهر الشريف على مستوى الجمهورية.

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احتفالية ليلة القدر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف المملكة الأردنية سمسطا مملكة الأردن

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