أندية القسم الثاني تطالب بحكام دوليين.. وكيما أسوان يختتم معسكره بالقاهرة

طالب مسئولو أندية القسم الثانى لجنة الحكام بضرورة تعيين حكام دوليين في الأسابيع السبعة المتبقية في المسابقة التي تشهد منافسة ساخنة في المجموعات الثلاث سواء على الصعود للدوري الممتاز أو الصعود لدوري المحترفين الذي سيتم تنظيمه الموسم المقبل أو النجاة من شبح الهبوط إضافة لوجود منافسة على المركز السادس في كل مجموعة الذي يؤهل صاحبه لخوض دورة فاصلة يتأهل منها فريق واحد لدور المحترفين.

من ناحية أخرى يختتم فريق كيما أسوان بقيادة عيد مرازيق المدير الفني معسكره المغلق في القاهرة بمواجهة وادي دجلة وديا استعدادا لاستئناف مسابقة دوري القسم الثاني ومواجهة فريق طامية في الأسبوع الرابع والعشرين يوم 4 مايو المقبل.

كان عيد مرازيق قد تولى قيادة كيما أسوان بعد رحيل علي عاشور ويسعى لقيادة الفريق للمنافسة على المركز الخامس المؤهل لدوري المحترفين الموسم المقبل.

على جانب آخر، تواصل فرق القسم الثاني خوض المباريات الودية استعدادا لعودة المسابقة حيث حقق فريق نبروه فوزا كبيرا على مركز شباب الأمير بخمسة أهداف نظيفة سجلها سعد جمال وإسلام أسامة وأحمد فايز وأحمد بندق وحمادة جلال.

وفاز الجمهورية شبين على بايونيرز بهدفين نظيفين سجلهما مصطفى عزت وعزت جمال ..ونال منتخب السويس الهزيمة أمام اتحاد الشرطة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وفاز بايونيرز على المنصورة بهدف سجله محمد جميل وفاز القناة على الأوليمبي بهدف سجله محمد أمين ضمن معسكر القناة بالإسكندرية الذي يختتمه اليوم بمواجهة فريق راية وتعادل الترسانة مع الفيوم بهدف لكل منهما .