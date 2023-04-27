بعد تأخر تفعيل شرائه.. الزمالك وبيراميدز يطاردان لاعب الأهلي لضمه في الصيف

استفسر خالد عبدالفتاح لاعب سموحة والمعار لصفوف الأهلي حتى نهاية الموسم الجاري عن مصيره مع القلعة الحمراء بعد اقتراب فترة إعارته بالإنتهاء بنهاية الموسم.

وكشف مصدر مسئول داخل الأهلي أن خالد عبدالفتاح تلقى عدة اتصالات من وكيل أعماله بوجود مفاوضات مباشرة ومغرية من أندية بيراميدز والزمالك وشراؤه بأعلى سعر في الصيف المقبل.

وأضاف المصدر أن تأخير إدارة القلعة الحمراء في تفعيل عقد شراء اللاعب من سموحة والذي يبلغ 10 ملايين جنيه حالة ضمه قبل نهاية الإعارة وقبل الجولة الأخيرة جعل الوكلاء تضغط على اللاعب ووكيله من أجل الحصول على موافقته المبدئية للرحيل عن المارد الأحمر في حالة عدم تفعيل عقده.

وأشار المصدر إلى أن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة طلب من اللاعب ضرورة التركيز داخل الملعب وعدم الإنشغال بإتصالات الوكلاء حتي لايؤثر بالسلب علي مستواك الفني وتجبر المدير الفني علي تغير وجهة نظره الفنية في استمرارك مع الفريق.

وأوضح المصدر أن مخاوف خالد عبدالفتاح من عدم شرائه يعود إلي اقتراب الثنائي كريم فؤاد وأكرم توفيق للمشاركة في التدريبات والمباريات خلال فترة الإعداد للموسم الجديد مما يؤثر علي حظوظه مع المارد الأحمر.

في المقابل يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الثاني بالمغرب استعدادا لمواجهة فريق الرجاء في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يخوض الفريق مرانه في السابعة مساء اليوم ويقام على ملعب العربي الزاولي بمدينة الدار البيضاء.