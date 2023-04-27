محافظ الإسماعيلية: الصوامع جاهزة لاستقبال محصول القمح هذا العام

أكد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، جاهزية صوامع الإسماعيلية لاستقبال محصول القمح لبدء عملية توريده من المزارعين، وذلك من خلال اللجنة العليا المُشكَّلة برئاسته وعضوية كل من مديريتي التموين والزراعة والبنك الزراعي وباقي الجهات المعنية.

ووجَّه اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، مديريتي الزراعة والتموين بتكثيف التوعية للمزارعين بتعليمات التوريد والاستلام لمحصول القمح هذا العام.

ومن جانبه، أوضح المهندس إسماعيل العطار وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية، أنه تم تفقد المساحات المنزرعة بمحصول القمح ومتابعة حصاد الذهب الأصفر بعدة مواقع وقامت فرق المرشدين الزراعين ببحث وتوعية المواطنين على توريد كافة الإنتاج من القمح إلى الشون المعدة لذلك لما يمثله من أهمية كمحصول استراتيجي في ظل الظروف الاقتصادية والعالمية المحيطة.

كما تم قام رئيس مركز ومدينة فايد بتفقد مركز التجميع بشونة أبوسلطان والتأكد من جاهزية الشونة وتبخرها وتوافر وسائل مقاومة الحشرات والقوارض وكذا احتياطيات الحريق.

وأكد وكيل المهندس إسماعيل العطار وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية، على تفعيل توجيهات المحافظ بسرعة إنهاء الإجراءات وحسن معاملة المواطنين المزارعين والتأكد من الوزن السليم للجوالات.