الخميس 27 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حزب العدل يستقبل وفدا من حزب الأغلبية الهولندي "VVD"

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، رئيس حزب العدل، أمس الأربعاء، بمقر الهيئة البرلمانية لحزب العدل، كلا من لينارد سالمنك عضو المجلس الوطني وسكرتير العلاقات الدولية بحزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية الهولندي "VVD"، وباس فان دن برج مسؤول العلاقات الدولية، للتعرف على الحزب وبحث سبل التعاون المشترك.

استهل اللقاء بترحيب رئيس حزب العدل بالوفد الهولندي، وتعريفهم برؤية ورسالة حزب العدل وإيديولوجيته الليبرالية الاجتماعية، والملفات المهمة التي يولي لها الحزب الاهتمام، كما أشار إلى أن الحزب يسعى إلى أن يكون فاعلا في العملية السياسية واستقطاب كوادر حزبية وخبرات وطنية في كل المجالات، قادرة علي تنفيذ رؤيته وتحقيق أهدافه.

من جهته، أثنى لينارد سالمنك على برامج حزب العدل وتجربته الحزبية، وأعرب عن رغبة حزبه في مد جسور التعاون وبناء تفاهمات وشراكات مع حزب العدل، لما بينهما من قواسم مشتركة عديدة تنطلق من توجههم الليبرالي.

كما تطرق كل من النائب أحمد قناوي، عضو مجلس الشيوخ نائب رئيس الحزب، وأحمد السيد أمين العلاقات الخارجية بالحزب، إلى أهم القضايا المحلية والدولية التي يوليها الحزب اهتمامه.

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البرلمانية الحرية والديمقراطية الهيئة البرلمانية الهولندي الديمقراطيين العلاقات الخارجية

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