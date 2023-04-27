ميناء الإسكندرية يستقبل 183 ألف طن سلع استراتيجية

شهدت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية استقرارا في حركتي التداول والملاحة خلال إجازتي عيد الفطر المبارك وتحرير سيناء، في ضوء ما أصدره الميناء برئاسة اللواء بحري نهاد شاهين، من تعليمات لكافة الإدارات والمعنيين بالهيئة لضمان آمان وتسيير حركة الملاحة بالميناء وكذا الالتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل، واتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صوره.

ونشطت حركة الملاحة والتداول بالهيئة العامة لميناء الإسكندريه خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث تم دخول وخروج 23 سفينة إلى أرصفه مينائي الإسكندرية والدخيلة خلال 24 ساعة، ويجري حاليا العمل على شحن وتفريغ 33 سفينة أبرزهم سفن الحاويات والصب الجاف والسائل.

كما شهدت حركة تداول الحاويات بدورها نشاطا كبيرا خلال 24 ساعة، إذ تم تداول 1185 حاوية مكافئة في تقارب ملحوظ بين عدد الحاويات الواردة والصادرة، إذ بلغت الحاويات الصادرة 425 والواردة 760 حاوية مكافئة.

وفيما يتعلق بحركة تداول البضائع بمينائي الإسكندريه والدخيلة، فقد تم تداول 183 ألف طن تقريبا خلال تلك المدة من مختلف أنواع البضائع والسلع الاستراتيجيه من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة.

كانت قد شهدت حركة الملاحة وبالهيئة العامة لميناء الإسكندرية خلال الـ 48 ساعة الماضية نشاطا ملحوظا، حيث تم دخول وخروج 49 سفينة إلى أرصفة مينائي الإسكندرية والدخيلة خلال 48 ساعة، ويجري حاليا العمل على شحن وتفريغ 39 سفينة أبرزهم سفن الحاويات والصب الجاف والسائل.