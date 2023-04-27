محافظ الجيزة يتابع أعمال تغطية وتأهيل ترعة المريوطية بقطاع المنشية

قام اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بجولة ميدانية لمتابعة مراحل العمل الجارية بمشروع تطوير وتأهيل وتغطية مسار ترعة المريوطية والطريق الموازي لها بقطاعات فيصل والشيشيني وحتى شارع المنشية.

وتفقد المحافظ مراحل العمل بداية من المنطقة المحصورة من كوبرى الشيشيني وحتى كوبري فلفلة بطول ٦٥٠ مترا، وبالقطاع الثاني حتى الطريق الدائري بطول ١٣٠٠ متر وبالقطاع الثالث حتى كوبري المنشية بطول ٥٠٠ متر.

كما أكد المحافظ على مسؤولي الشركة المنفذة بنطاق المنشية والجاري تغطية مسار الترعة بذلك القطاع بضرورة مراعاة كل الاشتراطات الهندسية الواجبة خلال اعمال التنفيذ لإنشاء مواقف سرفيس وساحات الانتظار ونقاط خدمية لسكان المنطقة، لافتا إلى نقل مواقف السرفيس العشوائية الكائنة أمام طريق المنشية في إلتقاءه بطريق المريوطية الي مواقف سرفيس حضارية لإحداث نقله نوعية بذلك القطاع.

ووجه محافظ الجيزة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور لوضع مخطط مروري شامل للمنطقة نظراً لما سوف تحدثه أعمال التطوير من توسعة لمسطح الطريق لتنظيم الحركة المرورية ورصد أي ممارسات خاطئة من قائدي المركبات.

شملت جوله محافظ الجيزة متابعه الأعمال الإنشائية لساحات الانتظار ومواقف السرفيس والتجهيزات الخاصه برفع كفاءة وتأهيل مسار الترعة موجها بتسريع وتيرة العمل لسرعة الانتهاء وتسليم المشروع لرفع كفاءة وتحسين الحركة المرورية بمحور المريوطية.

وكلف المحافظ رئيس جهاز السرفيس بمراعاة تنوع خطوط السير لسيارات النقل الجماعي وتعددها لتحقيق الاستفادة للمواطنين وعدم السماح بتواجد المواقف العشوائية عقب الانتهاء من أعمال التطوير والإنشاء للمواقف الجديدة.

كما تفقد المحافظ الوضع الحالي لأعمال تغطية مسار الترعه بالمنطقة بين شارعي فيصل والهرم، موجها بضرورة الاستفادة من كافه المساحات المتوافرة.

IMG-20230427-WA0020

IMG-20230427-WA0019

IMG-20230427-WA0018

IMG-20230427-WA0017

IMG-20230427-WA0006

IMG-20230427-WA0014

IMG-20230427-WA0012