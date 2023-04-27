باحث: الدولة تُحاول توسيع عدد المستفيدين من مخصصات الدعم

قال الباحث الاقتصادي، محمد شادي، إن الدولة تحاول من خلال مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية توسيع عدد المستفيدين والوصول لأكبر نسبة منهم.

وأضاف شادي خلال حواره مع برنامج "8 الصبح" المُذاع على قناة "DMC" الخميس أن "دعم الخبز زاد والسلع التموينية"، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل من خلال تلك الحزم على توفير السلع التموينية بثمنها القديم أو بسعر أقرب لسعرها.

وأشار إلى أن أسعار السلع التموينية قد تزيد، لكنها مدعومة من الدولة، موضحًا أن الحديث عن أن صندوق النقد الدولي يضغط على الدولة لتقليل الدعم كلام غير صحيح تمامًا.

وتابع: "عندنا برنامجان مع صندوق النقد الدولي، ما حدث في 2016 ووقتها كانت مخصصات الدعم 233 مليار جنيه في الموازنة وزادت لكي تصل إلى 380 مليار جنيه في 2018 ثم 327 مليار جنيه".

واستكمل أنه "ما بين عامي 2016 إلى 2020 مخصصات الدعم زادت بأكثر من 90 مليار جنيه، رغم برنامج الصندوق، بالتالي برنامج الصندوق لم يقلل الدعم لكنه يحاول توصيل الدعم لمستحقيه".