"آثار الإسكندرية" تنفي زيادة أسعار تذاكر قلعة قايتباي للمصريين

نفى محمد متولي، مدير عام آثار الإسكندرية، زيادة أسعار تذكرة زيارة قلعة قايتباي للمصريين، مشيرًا إلى أن ما أثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي عارٍ من للصحة وخالٍ من الدقة وأن أسعار تذاكر دخول قلعة قايتباي لم تتحرك بالنسبة للمصريين.



وأوضح «متولي» في بيان اليوم، أن أسعار تذاكر دخول قلعة قايتباي بالنسبة للمصريين هي 60 جنيها، 30 جنيها للطالب، أما أسعار تذاكر زيارة الأجانب 100 جنيه و50 جنيها للطالب اعتبارًا من 2023-5-1.

وكانت قد استقبلت قلعة قايتباي خلال عيد الفطر المبارك أكثر من 13 ألف زائر من المصريين والعرب والأجانب.

وأكد مدير آثار الإسكندرية أنه قام باستطلاع آراء عدد من الزائرين لقلعة قايتباي حول تجربتهم بزيارة القلعة، وجاء أن عددًا منهم يحرص علي زيارة القلعة عدة مرات في السنة خاصة الإجازات والمناسبات والأعياد، فضلا عن استقبال القلعة كل رحلات اليوم الواحد من محافظات الجمهورية خاصة محافظات البحيرة والغربية، ومطروح أما غير المصريين فالبرنامج السياحي لزيارة المحافظة لا يخلو من زيارة قلعة قايتباي.

وأضاف أن القلعة تحظى باهتمام كبير من وزارة السياحة والآثار كونها من أهم المناطق الأثرية بالمحافظة، وأن القلعة التي تزيد مساحتها عن أربعة أفدنة ونصف شهدت على مدار الشهور الماضية أعمال صيانة ورفع كافة وتطوير في اجزاء كبيرة منها.

وأشار متولي أنه جرى تزويد القلعة بمنظومة تذاكر إلكترونية وإتاحة الدفع بالفيزا وكذا الحجز الإلكتروني المسبق وتم تزويد القلعة بعدد كبير من اللوحات الإرشادية والمعلوماتية التفصيلية لمكونات القلعة من أسوار داخلية وخارجية وسراديب ساحلية ومسجد القلعة الاثري وصهريج القلعة والذي له خرزة بصحن القلعة وآخرى داخل الطابق الأرضي بالبرج الرئيسي والغرض من كل منها ومقعد السلطان وسبب إنشائه، كما يوجد لوحة إرشادية بها خريطة لمصر وعليها المزارات السياحية كما تحتوي اللوحات الإرشادية على اور كود لمزيد من المعلومات كما تم تجديد كافة الأسوار الحديدية التأمينية للزائرين أعلى السور الخارجي الشمالي للقلعة.حرصا علي سلامة الزائرين.

وأوضح أنه جرى تزويد القلعة بكراسي حدائق لاستراحة الزائرين خلال جولتهم السياحة، وتم عمل مسارات لذوي الهمم لتيسير السياحة الميسرة.