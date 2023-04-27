الخميس 27 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

ارتفاع معدلات التوريد من الأقماح المحلية بشون بورسعيد

القمح
القمح

ارتفعت معدلات التوريد من الأقماح المحلية صباح اليوم الخميس في الشون والصوامع بمطحن شرق الدلتا في بورسعيد.

وأكد محمد عوض، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، أن التوريد مستمر حتى الانتهاء من موسم الحصاد، وذلك فى وجود اللجان الفنية المتخصصة لفرز واستلام القمح المحلي والتي تعمل من الساعة 8 صباحا وحتى آخر سيارة توريد بما في ذلك العطلات الرسمية والإجازات.

وبلغ إجمالي توريد واستلام القمح من المزارعين 1078.58 طن بدرجة نقاوة عالية الجودة.

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التموين والتجارة الداخلية التموين والتجارة الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية الصوامع والشون الشركة العامة للصوامع الشركة العامة القابضة للصناعات العطلات الرسمية القمح المحلي القرار الصادر اللجان الفنية القمح المستورد توريد القمح المحلي

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