ارتفاع معدلات التوريد من الأقماح المحلية بشون بورسعيد

ارتفعت معدلات التوريد من الأقماح المحلية صباح اليوم الخميس في الشون والصوامع بمطحن شرق الدلتا في بورسعيد.

وأكد محمد عوض، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، أن التوريد مستمر حتى الانتهاء من موسم الحصاد، وذلك فى وجود اللجان الفنية المتخصصة لفرز واستلام القمح المحلي والتي تعمل من الساعة 8 صباحا وحتى آخر سيارة توريد بما في ذلك العطلات الرسمية والإجازات.

وبلغ إجمالي توريد واستلام القمح من المزارعين 1078.58 طن بدرجة نقاوة عالية الجودة.