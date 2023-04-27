الخميس 27 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الأغذية العالمي": الاشتباكات دمرت عشرات الأطنان من المواد الغذائية بالسودان

مواد غذائية
مواد غذائية

قالت عبير عطيفة، المتحدث الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي، للقاهرة الإخبارية، إنه تم إجلاء عدد كبير من موظفي الأمم المتحدة وأسرهم ونقلهم برا لميناء بورتسودان.

وتابعت في تصريحات تلفزيونية لقناة القاهرة الإخبارية، أن الاشتباكات أدت إلى تدمير عشرات الأطنان من المواد الغذائية في السودان، ولكنها أكدت بانه لن يكون هناك وقف نهائي لعمل البرنامج في السودان والوضع الحالي أمر مؤقت.

وشددت المتحدث الإقليمي، أن الوضع الأمني الحالي بالسودان لا يسمح لنا بالتحرك وتقديم خدماتنا، لذلك الهدنة المؤقتة ضرورية حتي يتم توزيع المساعدات علي جميع السودانيين.

 

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