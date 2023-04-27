فرقة مطروح للفنون الشعبية تشارك في احتفالات تحرير سيناء

شاركت فرقة مطروح للفنون الشعبية فى احتفالات تحرير سيناء والعيد القومي لمحافظة شمال سيناء، وتقديم عدد من العروض الفنية خلال اوبريت افراح العريش وسيناء .

جاء ذلك بحضور الدكتورة نفين الكيلاني وزيرة الثقافة، و الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية، والدكتورة نيفين القباج وزيره التضامن الاجتماعي، واللواء محمد عبد الفضيل شوشه محافظ سيناء ، والمخرج هشام عطوه رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وذلك خلال فعاليات الأوبريت الاستعراضي الغنائي أفراح العريش وسيناء الذي أقامته الهيئة العامة لقصور الثقافة بقصر ثقافه العريش.

وقدم الحفل الفنان احمد الشافعي رئيس الإدارة المركزية للشؤون الفنية، وشاركت فرقة مطروح للفنون الشعبية في اوبريت افراح العريش وسيناء مع فرق سوهاج والشرقية وأسوان والحرية السكندرية.

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