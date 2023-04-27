الخميس 27 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

وزارة البترول: تراجع أسعار النفط بسبب المخاوف من ركود أمريكي

النفط
النفط

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، قبل قليل، استمرار تراجع أسعار البترول تراجعها اليوم الخميس، على الرغم من تلقيها بعض الدعم بعد خسائر فادحة في الجلستين السابقتين، مدفوعة بمخاوف من ركود أمريكي وزيادة صادرات البترول الروسية مما قلل من تأثير تخفيضات إنتاج أوبك.

وتابعت وزارة البترول في بيان لها،  ان أسعار البترول تراجعت قرابة 4% أمس الأربعاء، لتواصل خسائرها الحادة من الجلسة السابقة مع مخاوف من الركود تلقى بظلالها على انخفاض أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية.

 ويشير المحللين إلى أن أسعار الخام لا تزال تتحرك ببطء بعد الهبوط دون مستوى 80 دولارا مع تضرر الطلب المفرط بالتوقعات الاقتصادية الأمريكية، مؤكدين أن أوبك كانت محقة في قرار خفض الإنتاج في وقت سابق من هذا الشهر.

وكشف بيان الوزارة تسجيل خام برنت 78.00 دولار،  فيما حقق خام غرب تكساس 74.00 دولار، وسجل خام أوبك 82.95 دولار.

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وزارة البترول: تراجع أسعار النفط بسبب المخاوف من ركود أمريكي

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