الخميس 27 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

في افصاح للبورصة.. وادي كوم أمبو تعلن نتيجة جلستي مزاد بيع أراضٍ

البورصة
البورصة

أعلنت شركة وادي كوم أمبو لاستصلاح الأراضي، نتيجة جلستي مزاد بيع أراضٍ بمنطقتي كوم أمبو وغرب الدلتا.
وقالت الشركة في بيان للبورصة، اليوم الخميس، إن مبيعات منطقة كوم أمبو بلغت 1.16 مليون جنيه، فيما بلغت مبيعات منطقة غرب الدلتا نحو 3.5 مليون جنيه.

يشار إلى أن وادي كوم أمبو لاستصلاح الأراضي، سجلت صافي ربح بلغ 15.91 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية ديسمبر 2022، مقابل أرباح بلغت 8.003 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة إلى 69.81 مليون جنيه خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي الجاري، مقارنة بنحو 48.6 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

الرقابة المالية الجمعية العامة القوائم المالية إيرادات الشركة غرب الدلتا لرقابة المالية لجمعية العامة العادية منطقة كوم امبو

الأكثر قراءة

مصادر: وزير البترول يعتمد العلاوة الجديدة خلال ساعات

سفّاح في الفيوم.. أنهى حياة صديقه بأبشع طريقة لإخفاء جريمته

تجديد حبس "سفاح الفيوم" 15 يومًا بعد تمثيل جرائمه

"الأرصاد": طقس حار نهارًا اليوم الخميس.. ومتوقع سقوط أمطار على تلك المدن

وزير المالية يُصدر قواعد تطبيق الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة

وزير الرى: قاعدة بيانات لحصر المنشآت القائمة على الترع والمصارف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

بايدن قد يستمر!

د هند جاد

دكر عويل

المفكر العربى. على محمد الشرفاء

من اجل مصر.. حافظوا علي " السيسي " يا مصريين

خالد عكاشة

«فاجنر» الروسية.. وموقعها مما يجرى فى السودان

محاسن السنوسي

مصر البيت الكبير

محمد العسيري

عن أبى عبيدة الطيب.. وكل طيب

وائل لطفي

مصر الكبيرة

جلال حمام

السودان على حافة الهاوية

صور

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

احتفال الأطفال في أول يوم العيد بالقناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الأمن القومى الإسرائيلى يقتحم الحرم الإبراهيمى فى الخليل

عشرات الآلاف من الإسرائيليين يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو بسبب إضعاف جهاز القضاء

سوريا تنتقد صمت مجلس الأمن أمام جرائم الاحتلال الإسرائيلى على المسجد الأقصى