في افصاح للبورصة.. وادي كوم أمبو تعلن نتيجة جلستي مزاد بيع أراضٍ

أعلنت شركة وادي كوم أمبو لاستصلاح الأراضي، نتيجة جلستي مزاد بيع أراضٍ بمنطقتي كوم أمبو وغرب الدلتا.

وقالت الشركة في بيان للبورصة، اليوم الخميس، إن مبيعات منطقة كوم أمبو بلغت 1.16 مليون جنيه، فيما بلغت مبيعات منطقة غرب الدلتا نحو 3.5 مليون جنيه.

يشار إلى أن وادي كوم أمبو لاستصلاح الأراضي، سجلت صافي ربح بلغ 15.91 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية ديسمبر 2022، مقابل أرباح بلغت 8.003 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة إلى 69.81 مليون جنيه خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي الجاري، مقارنة بنحو 48.6 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.