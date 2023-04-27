حظك اليوم.. توقعات الأبراج الفلكية الترابية 27 أبريل 2023

تقدم "الدستور" حظك اليوم الخميس الموافق 27 أبريل 2023، لجميع مواليد الأبراج الترابية على النحو التالي:

برج العذراء

يقدم برج العذراء اليوم بعض النعم اللطيفة على طريقك، مع فرص للشفاء والتواصل في الأفق. حتى لو كان من الصعب تصديق ذلك الآن ، بقليل من الشجاعة والقوة والإيمان ، يمكنك العمل من خلال أي مشاعر عدم اليقين وإعداد نفسك لبعض التغيير الإيجابي للغاية.

قد يكون هناك المزيد من الدفء والعاطفة والحنان لتذوقها في قسم الرومانسية، إذا كنت تشعر بالضعف ، فابحث عن شخص ما للتحدث معه ، حتى لو كان ذلك في العالم الافتراضي فقط، أحِط نفسك بالحب والراحة من حولك - كل من الأصدقاء القدامى والأحباء الجدد المحتملين.

برج الثور

يقترح برج الثور اليوم على برج الثور الابتعاد عن قالب الروتين واللوائح التي تعيقهم وتعيش حياة خالية من الأعباء ، والتي تمكنهم وتمكنهم من أن يكونوا على طبيعتهم، مما يخلق في النهاية راحة بال دائمة. حان الوقت للاهتمام بالفرص الجديدة والمثيرة التي لديها القدرة على تحقيق طموحاتهم ، لا سيما فيما يتعلق بالوظيفة والتمويل.﻿

قد تدفع الطاقة الموجودة في الغلاف الجوي اليوم برج الثور إلى اتخاذ خطوة إلى الأمام في علاقاتهم الرومانسية. ستتاح لهم الفرصة لمفاجأة أحبائهم وأن يكونوا مركز عالم شركائهم ، لتلألأ قلوبهم بالحب والإعجاب. أيضًا ، يمكن أن يستفيد مواليد الثور من هذا الجو المحب والملهم لإصلاح أي خلافات والحصول على نفس الصفحة.

برج الجدي

لديك ميل قوي للغاية لدفع نفسك إلى أقصى حدودك ، برج الجدي. وبينما تتجاهل غالبًا أو تنكر شدة هذه القوة، فإن اليوم هو اليوم الذي يمكنك فيه تحويلها إلى طاقة إيجابية. يمكن أن يصنع هذا الطموح القوي والعزيمة المعجزات بالنسبة لك اليوم، على وجه الخصوص، يمكنك الخروج في المقدمة إذا حاولت. ضع هذا الانضباط المميز والمثابرة لاستخدامها مع محاذاة الكواكب وتنظيف السماء للحصول على فرصة فريدة للنجاح.

انتبه لأي نفقات أو استثمارات ، برج الجدي. من المحتمل أن تكون على وشك الحصول على شيء مفيد ولكن التهور المالي قد يؤدي إلى كارثة. تأكد من أنك حريص في الأمور المالية حيث من المحتمل أنك قد تحتاج إلى يد العون للتفاوض. احصل على المساعدة عندما تحتاج إليها وثق بحدسك.