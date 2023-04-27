ارتفاع أسعار البترول وخام برنت يسجل 78.04 دولار للبرميل

شهدت أسعار البترول والنفط، اليوم الخميس، ارتفاعا طفيفا معوضة خسائرها السابقة، بسبب مخاوف من حدوث ركود في الولايات المتحدة الأمريكية.

وسجل خام برنت خلال التعاملات، 78.04 دولار للبرميل، بارتفاع 35 سنتا، فيما حقق خام غرب تكساس الوسيط 74.51 دولار للبرميل.

كانت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، قد أظهرت انخفاض مخزونات الخام في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي بمقدار 5.1 مليون برميل إلى 460.9 مليون برميل، متجاوزة بكثير متوسط توقعات المحللين في استطلاع أجرته "رويترز" بانخفاض 1.5 مليون برميل، وتراجعت حصة "أوبك" من واردات النفط الهندية بأسرع وتيرة في 2022-2023 إلى أدنى مستوى في 22 عاما على الأقل، مع زيادة استيراد النفط الروسي الأرخص ثمنا، بينما تكثف الصين أيضا مشترياتها من خام الأورال الروسي.

وقالت مصادر إن تحميل النفط من الموانئ الغربية الروسية في أبريل سيكون الأعلى منذ 2019، إذ سيتجاوز 2.4 مليون برميل يوميا، على الرغم من تعهد موسكو بخفض الإنتاج، كما زادت موسكو إمدادات الوقود إلى تركيا وآسيا وأفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية.