الخميس 27 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إقبال كبير على مشروع سينما الشعب بقصر ثقافة الإسماعيلية

سينما الشعب
سينما الشعب

شهد قصر ثقافة الإسماعيلية إقبالًا كبيرًا من أهالي محافظة الإسماعيلية على مشروع سينما الشعب، والذي يهدف إلى تقديم الأعمال السينمائية للجمهور بالمحافظات بأسعار مخفضة.

مشروع سينما الشعب تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة من خلال الإدارة العامة للثقافة السينمائية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم المدير التنفيذي للمشروع.

ويعرض فيلم "ابن الحاج أحمد" بطولة شيكو، وإخراج معتز التوني، ويقدم مشروع سينما الشعب أفلامه في حفلات في المواعيد التالية: 10 صباحًا، 2 مساء، 6 مساء، 10 مساء،

سعر التذكرة 40 جنيهًا وذلك بفرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبدالرحمن.

كما يعرض فيلم "رمسيس باريس" بسينما الشعب بالإسماعيلية بطولة هيفاء وهبي، محمد سلام، إخراج أحمد خالد موسي، ومواعيده 12 مساء، 4 عصرًا، 8 مساء، 12 منتصف الليل.

ثقافة الاسماعيلية فرع ثقافة الإسماعيلية فرع ثقافة الإسماعيلية بإقليم القناة فرقة قصر ثقافة الإسماعيلية قصر ثقافة الإسماعيلية

الأكثر قراءة

مصادر: وزير البترول يعتمد العلاوة الجديدة خلال ساعات

سفّاح في الفيوم.. أنهى حياة صديقه بأبشع طريقة لإخفاء جريمته

تجديد حبس "سفاح الفيوم" 15 يومًا بعد تمثيل جرائمه

"الأرصاد": طقس حار نهارًا اليوم الخميس.. ومتوقع سقوط أمطار على تلك المدن

وزير المالية يُصدر قواعد تطبيق الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة

وزير الرى: قاعدة بيانات لحصر المنشآت القائمة على الترع والمصارف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

بايدن قد يستمر!

د هند جاد

دكر عويل

المفكر العربى. على محمد الشرفاء

من اجل مصر.. حافظوا علي " السيسي " يا مصريين

خالد عكاشة

«فاجنر» الروسية.. وموقعها مما يجرى فى السودان

محاسن السنوسي

مصر البيت الكبير

محمد العسيري

عن أبى عبيدة الطيب.. وكل طيب

وائل لطفي

مصر الكبيرة

جلال حمام

السودان على حافة الهاوية

صور

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

احتفال الأطفال في أول يوم العيد بالقناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الأمن القومى الإسرائيلى يقتحم الحرم الإبراهيمى فى الخليل

عشرات الآلاف من الإسرائيليين يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو بسبب إضعاف جهاز القضاء

سوريا تنتقد صمت مجلس الأمن أمام جرائم الاحتلال الإسرائيلى على المسجد الأقصى