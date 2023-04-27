إقبال كبير على مشروع سينما الشعب بقصر ثقافة الإسماعيلية

شهد قصر ثقافة الإسماعيلية إقبالًا كبيرًا من أهالي محافظة الإسماعيلية على مشروع سينما الشعب، والذي يهدف إلى تقديم الأعمال السينمائية للجمهور بالمحافظات بأسعار مخفضة.

مشروع سينما الشعب تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة من خلال الإدارة العامة للثقافة السينمائية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم المدير التنفيذي للمشروع.

ويعرض فيلم "ابن الحاج أحمد" بطولة شيكو، وإخراج معتز التوني، ويقدم مشروع سينما الشعب أفلامه في حفلات في المواعيد التالية: 10 صباحًا، 2 مساء، 6 مساء، 10 مساء،

سعر التذكرة 40 جنيهًا وذلك بفرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبدالرحمن.

كما يعرض فيلم "رمسيس باريس" بسينما الشعب بالإسماعيلية بطولة هيفاء وهبي، محمد سلام، إخراج أحمد خالد موسي، ومواعيده 12 مساء، 4 عصرًا، 8 مساء، 12 منتصف الليل.