رحمة حسن: مصر تواصل نجاحها فى إطار عودة المصريين من السودان

قالت رحمة حسن، الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن مصر تواصل نجاحها في إطار عودة المصريين من السودان منذ اليوم الأول لعودة الجنود المصريين الذين كانوا يشاركون بالتدريبات في السودان.

وأضافت “حسن”، خلال مداخلة هاتفية لـ "تغطية خاصة"، مع الإعلامية لما جبريل، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هذا ليس جديدًا على الدولة المصرية والتي تسخر كافة أدواتها لمساعدة أبنائها مثل ما رأيناه لعودة المصريين من "وهان، وأفغانستان، وليبيا، واليمن، وأوكرانيا".

إعادة تمركز سفارة الخرطوم للحفاظ على سلامة المصريين

وتابعت، أن مصر أخذت أكثر من خطوة من توفير وسائل تواصل مع المصريين ومطالبتهم بالإلتزام بأماكنهم للحفاظ على سلامتهم، مشيرة إلى ان إعادة تمركز سفارة الخرطوم للحفاظ على سلامة المصريين.

وأكملت، أنه خلال فترة الأزمات الدولة تحتاج لتنسيق عدد أجهزة أكبر والرئيس عبدالفتاح السيسي، يتابع التقارير بنفسه لإعطاء رسالة طمأنه للمصريين بالداخل والخارج.