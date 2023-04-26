كاتب صحفى: "البعثة الدبلوماسية بالسودان تحولت لمقاتلين للحفاظ على مواطنينا"

قال الكاتب الصحفي إسلام عفيفي، إن سياسة الدولة المصرية واضحة تمامًا من حيث الاهتمام بالمصريين في هذه الأوضاع السياسية المتوترة بالسودان، مؤكدًا أن القيادة السياسية تضع المواطن نصب عينيها سواء في الداخل أو الخارج.

كل أجهزة الدولة بدأت تتحرك منذ اندلاع الأزمة السودانية

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لـ"تغطية خاصة"، لقناة "إكسترا نيوز"، أن كل أجهزة الدولة بدأت تتحرك منذ اندلاع الأزمة السودانية لتأمين المصريين وإجلائهم، مشيرًا إلى أن دراية الأجهزة المصرية بالأوضاع في السودان والخريطة على الأرض جعلتنا قادرين على حماية مواطنينا، وكذلك الرعايا الأجانب بعد استعانة بعض الدول الأجنبية بمصر ومنها الصين لإجلاء رعاياها والاهتمام بهم ورعايتهم.

وأشار إلى أن البعثة الدبلوماسية بالسودان تحولت لمقاتلين الآن لأنهم أمناء على أولادنا وإخوتنا، وما جرى خلال الأيام الأخيرة يؤكد أن مصر تعمل وفق مؤسسات كبيرة ومحترمة ولديها قدرات ونطمئن على إجراءاتها وسلوكها.