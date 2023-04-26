الأربعاء 26 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"WATCH IT" تعلن التفاصيل الكاملة لبرنامجها الجديد "SoldOut"

محمود سعد
محمود سعد

أعلنت منصة WATCH IT عن أكبر برنامج ترفيهي على مسارح مصر من أعمالها الأصلية والذي يحمل اسم "SoldOut" ابتداءً من ٣ مايو المقبل.

ونشرت المنصة البرومو الدعائي للبرنامج الجديد على حسابها الرسمي على موقع "فيس بوك" محدثًا حالة رواج شديدة بين الجمهور المتعطش للأعمال الترفيهية التي تعرض على المسرح.

ويقدم البرنامج الجديد حالة استثنائية شديدة من خلال ثلاث نسخ مختلفة التي ستكون من ضمنها جلسة حوارية للإعلامي محمود سعد الذي يستضيف خلالها العديد من الشخصيات الشهيرة للحديث عن أحدث المستجدات في كل الجوانب.

ونسخة أخرى من البرنامج ستتناول عروضًا موسيقية مع أهم مطربي الجيل الحالي أمام الجمهور بطريقة ترفيهية شديدة، كما ستكون هناك نسخة أخرى للنماذج الكوميدية المعتمدة على الاستاند آب كوميدي، حيث يتم تقديم الكثير من النماذج المشهورة في عالم الكوميديا للظهور أمام الجمهور.

ومن المقرر أن تقدم «WATCH IT» أضخم إنتاجات هوليوود لمشتركيها دون أى تكلفة إضافية، ما يشمل الأفلام والمسلسلات والبرامج الحوارية اليومية، ليتمكن مشتركو STARZPLAY من الوصول إلى مكتبة WATCH IT الكاملة من أحدث الأعمال والمحتوى العربى الحصرى، مع أكثر من ١٢٫٠٠٠ حلقة وأكثر من ٢٠٠ فيلم عربى.

كما سيتمكن مشتركو WATCH IT من الوصول إلى مكتبة «STARZPLAY» الكاملة من المحتوى الترفيهى، بما فى ذلك العروض الأولى لمسلسلات هوليوود وأشهر الأفلام، إضافة إلى أشهر إنتاجات الأنمى.  

منصة WATCH SoldOut المنصة محمود سعد watch it

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