الأربعاء 26 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

إطلاق البوستر الرسمي لفيلم 19 ب

بوستر فيلم 19 ب
بوستر فيلم 19 ب

أطلقت فيلم كلينك البوستر الرسمي لفيلم 19 ب للمخرج أحمد عبد الله السيد، وذلك فيما يكمل الفيلم رحلته بالمهرجانات الدولية.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0282paozD3kxhSZPvZiEzvUod6ehKejVgZJsTSzmLuZDbQE8BDRBrHVZXxuwMe4DLSl&id=100064486580287&mibextid=qC1gEa

ويظهر في بوستر الفيلم الفائز بثلاث جوائز في مهرجان القاهرة الدولي، كل من سيد رجب وأحمد خالد صالح وناهد السباعي.

وأقيم منذ أيام العرض العالمي الأول لفيلم 19 ب خلال مشاركته في برنامج صور من أفريقيا بمهرجان مينيابوليس - سانت بول بحضور المخرج، كما سيعرض الفيلم لمهرجان هوليوود للفيلم العربي يوم 27 ابريل في ال-8 مساء والمقام من 26 - 28 أبريل، ثم ينافس في المسابقة الرسمية لمهرجان مالمو للسينما العربية بحضور المخرج في الفترة من 28 أبريل حتى 4 مايو.

وفاز 19 ب بثلاث جوائز خلال منافسته بالمسابقة الدولية للأفلام الروائية الطويلة بالدورة الـ44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث حصد الفيلم جائزة الاتحاد الدولي للنقاد (الفيبرسي)، جائزة أفضل فيلم عربي، وجائزة هنري بركات لأفضل إسهام فني وحصل عليها مدير التصوير مصطفى الكاشف.
 

17ea57f0-1728-4b0d-bc8a-392f9d99b8c6


الفيلم بطولة سيد رجب، أحمد خالد صالح، ناهد السباعي، فدوى عابد ومجدي عطوان. وهذا هو التعاون الثالث للمخرج أحمد عبد الله مع فيلم كلينك بعد فيلميه ميكروفون (2011) وفرش وغطا (2013).

أحداث الفيلم تدور في ڤيلا قديمة هجرها سكانها منذ عشرات السنين، حيث يعيش حارس عجوز حياة شديدة الروتينية، ويقضي أغلب يومه في عزلة عن عالم الشارع الخارجي المجنون، حتى يجد نفسه مجبراً على خوض مواجهة تغير حياته بالكامل.

أحمد عبد الله السيد بدأ مسيرته السينمائية كمونتير في عدد من الأفلام المستقلة مثل الغابة (2008) وعين شمس (2009)، وكمخرج قدم فيلمه الأول هليوبوليس الذي كان عرضه العالمي الأول في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي 2009، ومن خلال أفلامه التالية أسس أحمد معادلة ناجحة لصناعة أفلام فنية تجمع بين السينما مستقلة وآليات السوق التجاري، حيث تضم نجوماً من الصفوف الأولى، وتحقق نجاحاً فنياً وتجارياً، مثل ديكور (2014) وليل/ خارجي (2018).

الدورة ال44 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى الدورة الـ44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدورة الـ44 من مهرجان القاهرة أحمد عبد الله السيد أحمد خالد صالح

الأكثر قراءة

مصادر: وزير البترول يعتمد العلاوة الجديدة خلال ساعات

بايدن قد يستمر!

زلزال شعر به المصريون منذ قليل.. معهد الفلك يكشف تفاصيله

ترند الأرقام يتصدر السوشيال ميديا.. وفتيات الـ"أندر إيدج": "بنتعامل بيه من فترة"

أهالى «دراو» يضيّفون السودانيين الفارين من الحرب: «رزقنا نقسمه»

مكان وموعد معرض الزهور 2023 بعد نقله من حديقة الأورمان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

بايدن قد يستمر!

د هند جاد

دكر عويل

المفكر العربى. على محمد الشرفاء

من اجل مصر.. حافظوا علي " السيسي " يا مصريين

خالد عكاشة

«فاجنر» الروسية.. وموقعها مما يجرى فى السودان

محاسن السنوسي

مصر البيت الكبير

محمد العسيري

عن أبى عبيدة الطيب.. وكل طيب

وائل لطفي

مصر الكبيرة

جلال حمام

السودان على حافة الهاوية

صور

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

احتفال الأطفال في أول يوم العيد بالقناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الأمن القومى الإسرائيلى يقتحم الحرم الإبراهيمى فى الخليل

عشرات الآلاف من الإسرائيليين يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو بسبب إضعاف جهاز القضاء

سوريا تنتقد صمت مجلس الأمن أمام جرائم الاحتلال الإسرائيلى على المسجد الأقصى