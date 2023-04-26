إطلاق البوستر الرسمي لفيلم 19 ب

أطلقت فيلم كلينك البوستر الرسمي لفيلم 19 ب للمخرج أحمد عبد الله السيد، وذلك فيما يكمل الفيلم رحلته بالمهرجانات الدولية.

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ويظهر في بوستر الفيلم الفائز بثلاث جوائز في مهرجان القاهرة الدولي، كل من سيد رجب وأحمد خالد صالح وناهد السباعي.



وأقيم منذ أيام العرض العالمي الأول لفيلم 19 ب خلال مشاركته في برنامج صور من أفريقيا بمهرجان مينيابوليس - سانت بول بحضور المخرج، كما سيعرض الفيلم لمهرجان هوليوود للفيلم العربي يوم 27 ابريل في ال-8 مساء والمقام من 26 - 28 أبريل، ثم ينافس في المسابقة الرسمية لمهرجان مالمو للسينما العربية بحضور المخرج في الفترة من 28 أبريل حتى 4 مايو.



وفاز 19 ب بثلاث جوائز خلال منافسته بالمسابقة الدولية للأفلام الروائية الطويلة بالدورة الـ44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث حصد الفيلم جائزة الاتحاد الدولي للنقاد (الفيبرسي)، جائزة أفضل فيلم عربي، وجائزة هنري بركات لأفضل إسهام فني وحصل عليها مدير التصوير مصطفى الكاشف.





الفيلم بطولة سيد رجب، أحمد خالد صالح، ناهد السباعي، فدوى عابد ومجدي عطوان. وهذا هو التعاون الثالث للمخرج أحمد عبد الله مع فيلم كلينك بعد فيلميه ميكروفون (2011) وفرش وغطا (2013).



أحداث الفيلم تدور في ڤيلا قديمة هجرها سكانها منذ عشرات السنين، حيث يعيش حارس عجوز حياة شديدة الروتينية، ويقضي أغلب يومه في عزلة عن عالم الشارع الخارجي المجنون، حتى يجد نفسه مجبراً على خوض مواجهة تغير حياته بالكامل.



أحمد عبد الله السيد بدأ مسيرته السينمائية كمونتير في عدد من الأفلام المستقلة مثل الغابة (2008) وعين شمس (2009)، وكمخرج قدم فيلمه الأول هليوبوليس الذي كان عرضه العالمي الأول في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي 2009، ومن خلال أفلامه التالية أسس أحمد معادلة ناجحة لصناعة أفلام فنية تجمع بين السينما مستقلة وآليات السوق التجاري، حيث تضم نجوماً من الصفوف الأولى، وتحقق نجاحاً فنياً وتجارياً، مثل ديكور (2014) وليل/ خارجي (2018).