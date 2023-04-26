بايدن: ترامب خطر على الديمقراطية الأمريكية

حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن من أن الرئيس السابق دونالد ترامب يشكّل "خطرًا" على الديمقراطية الأمريكية، وذلك غداة إعلان الرئيس البالغ 80 عاما ترشحه لولاية ثانية في انتخابات 2024.

وقال بايدن ردا على سؤال بشأن ترامب، 76 عامًا: "أعرفه جيدًا وأعرف الخطر الذي يمثله على ديمقراطيتنا".

وتابع خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الكوري الجنوبي يون سوك يول الذي يقوم بزيارة دولة الى واشنطن "سبق لنا أن اختبرنا ذلك"، بحسب فرانس برس.

وشدد بايدن، وهو الرئيس الأكبر عمراً الذي يتم انتخابه رئيسا للولايات المتحدة، على أنّ سنّه لا يشكل موضوع قلق بالنسبة إليه لأنه "بحال جيدة ومتحمّس بشأن آفاق" الفوز بولاية ثانية من أربعة أعوام.

وتابع "ما سيجري في العامين أو الأعوام الثلاثة أو الأربعة المقبلة سيحدد شكل العقد المقبل".