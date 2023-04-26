الأربعاء 26 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تعليمات جديدة من وزير التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة 2023

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

الدكتور رضا حجازى يصدر عددا من التوجيهات:

- مراعاة المستويات المعرفية المختلفة والمستويات العقلية ونواتج التعلم الحقيقية

- الأسئلة محددة وواضحة ولا تحتمل أكثر من اجابة في أسئلة الاختيار من متعدد

- مراعاة عدد الخطوات فى الحل.. وبدائل الإجابة قصيرة

- تقليل عدد الأسئلة الموضوعية (الاختيار من متعدد) لمنح الفرصة الكافية للطلاب لمراجعة الإجابة

- وضوح صياغة الأسئلة وسلامة أسلوبها وخلوها من الأخطاء والتدرج من السهل إلى الصعب

- تدريب المعلمين على التصحيح الإلكتروني وتدريب رؤساء لجان السير على كيفية مراجعة بيانات الطالب على ورقة الإجابة

- لجنة مكونة من 10 خبراء لمراجعة نموذج الإجابة قبل البدء في التصحيح الالكتروني للامتحان

عقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مع أعضاء لجنة مراجعة الامتحانات المسحوبة من بنك الأسئلة قبل الطباعة وخبراء المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوي؛ لاستعراض الاستعدادات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة، وأهم التعليمات حول مواصفات الورقة الامتحانية.

جاء ذلك بحضور الدكتور رمضان محمد مساعد الوزير للتقويم ونظم الامتحانات، وخالد عبد الحكم نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، ورئيس الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمي وتعليم الكبار.

وفى مستهل الاجتماع، رحب الدكتور رضا حجازي بالحضور مشيدًا بجهودهم في تطوير التعليم ومؤكدًا أن التقويم هو مدخل أساسي لإصلاح التعليم، وتحقيق الأهداف التربوية، مشيرًا إلى أن الهدف الذي تسعي الوزارة إليه التركيز على الفهم والتحليل والإبداع، ومساعدة الطلاب على تطوير معارفهم ومهاراتهم للارتقاء بنواتج التعلم.

وشدد الوزير على عدد من الضوابط في إعداد مواصفات الورقة الامتحانية، مؤكدا أهمية الابتعاد عن أي توجهات فى وضع الأسئلة، ومراعاة المستويات المعرفية المختلفة والمستويات العقلية ونواتج التعلم الحقيقية، لوضع الأسئلة لتكون مقسمة (30% للفهم و40% للتطبيق و30% لحل المشكلات والإبداع).

كما وجه الدكتور رضا حجازي بأن تكون الأسئلة محددة وواضحة ولا تحتمل أكثر من إجابة في أسئلة الاختيار من متعدد، بالإضافة إلى مراعاة عدد الخطوات فى الحل، وأن تكون بدائل الإجابة قصيرة.

وأكد أيضا على ضرورة أن تقيس الأسئلة المستويات المعرفية، مع مراعاة وضوح صياغة الأسئلة وسلامة أسلوبها وخلوها من الأخطاء، والتدرج من السهل إلى الصعب.

وفي هذا الإطار، أكد الوزير على الالتزام بأن لا تزيد نسبة الأسئلة المقالية في الورقة الامتحانية عن ١٥٪؜ من إجمالي عدد الأسئلة، موجها أيضا بتقليل عدد الأسئلة الموضوعية (الاختيار من متعدد) لمنح الفرصة الكافية للطلاب لمراجعة الإجابة.

وأشار إلى أنه يجب أيضا مراعاة تدرج مستوى الأسئلة في جميع النماذج مع وضع الدرجة بجوار كل سؤال، وذلك نظرًا لوجود أسئلة بدرجة وأسئلة بدرجتين .

ووجه الدكتور رضا حجازى بأن يكون موضوع التعبير في  امتحان مادة اللغة العربية افتتاحية أو مقدمة لأحد الموضوعات.

واختتم الدكتور رضا حجازي الاجتماع بالتنويه عن أن مراجعة نموذج الإجابة ستتم من خلال لجنة مختلفة عن لجنة وضع الأسئلة، موجهًا بتدريب المعلمين على التصحيح الإلكتروني، بالإضافة إلى تدريب السادة رؤساء لجان السير على كيفية مراجعة بيانات الطالب على ورقة الإجابة، كما أشار إلى تشكيل لجنة مكونة من 10 خبراء لمراجعة نموذج الإجابة قبل البدء في التصحيح الالكتروني لامتحان كل مادة للتأكد من التزامه بالمعايير الموضوعة.

اختبارات استعدادات الاستعدادات لامتحانات التصحيح الإلكتروني التربية والتعليم والتعليم الثانوية العامة ٢٠٢٣ الخاصة بإمتحانات الثانوية العامة

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