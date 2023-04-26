الأربعاء 26 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس تشكيل عصابى بتهمة النصب والاحتيال على راغبى السفر للخارج

حبس
حبس

أمرت جهات التحقيق بالقاهرة، بحبس تشكيل عصابى بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما طلبت تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة.

كانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (3 أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية، ومقيمين بمحافظة الدقهلية) لقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج من خلال تزوير المحررات الرسمية والأختام المنسوبة لبعض الجهات لتقديمها للسفارات المختلفة مقابل مبالغ مالية.

وضبط بحوزتهم (بطاقة رقم قومى مزورة – 13 صحيفة حالة جنائية بأسماء أشخاص مختلفة - مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" – مجموعة من المستندات بعضها خالية من البيانات والأخرى بأسماء أشخاص مختلفة وجميعها ممهورة بخاتم شعار الجمهورية "مزورة").

بمواجهتهم اعترفوا بتزوير الأوراق المضبوطة بحوزتهم واصطناعها بالكامل باستخدام الأدوات المضبوطة من خلال برنامج إلكترونى "فوتوشوب" وترويجها على عملائهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

القاهرة حبس تشكيل عصابي النصب راغبي السفر للخارج 3 أشخاص

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