مجلة عالمية تنشر بحثا علميا لفريق بحثى بمستشفى الرمد بالإسكندرية

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية برعاية الدكتورة أميرة طهيو، وكيل وزارة الصحة إنجاز جديد لإدارة البحث الاكلينيكية بمديرية الصحة، تحت إشراف الدكتورة ميرفت السيد، وكيل المديرية للطب العلاجى والمشرف العام على إدارة الأبحاث الاكلينيكية، حيث نشرت المجلة الدولية «journal of ophthalmic inflammation and infection»، وهى مجلة عالمية إلكترونية متخصصة فى الأبحاث حول أمراض العيون، بحثًا علميًا لفريق بحثى بمستشفى الرمد التابعة لمديرية الشؤون الصحية ليكون البحث العلمى الثانى الذى تم نشره دوليًا خلال أسبوع لمديرية الصحة بالإسكندرية.

وقالت الدكتورة ميرفت السيد، وكيل المديرية للطب العلاجى، إن البحث بعنوان «الملف الوبائى لالتهاب القرنية الجرثومي بالإسكندرية- دراسة بأثر رجعى لمدة ٥ سنوات»، وتمت الدراسة بعيادة القرنية بمستشفى الرمد العام بقيادة الدكتور حازم غزالة مدير المستشفى وبالمشاركة مع قسم الصيدلية الإكلينيكية وقسم الميكروبيولوجى بالمستشفى، وبمشاركة قسم الطفيليات بمعهد البحوث الطبية وقسم طب وجراحة العين بكلية الطب جامعة الاسكندرية.

ومن جانبها أضافت الدكتورة مى خيري، مدير إدارة الأبحاث الاكلينيكية بمديرية الصحة، أن هذه الدراسة تمت تحت اشراف قسم الأبحاث الإكلينيكية بالمستشفى، وإدارة الأبحاث الإكلينيكية بمديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية.



وأوضحت أن أعضاء الفريق البحثي هم: الدكتورة سوزان إبراهيم صقر ماجيستير طب وجراحة العين، الدكتورة أميرة احمد السيد نايل "ماجيستير الصيدلة الاكلينيكية، الدكتورة كريستينا سعيد هابيل ماجيستير طب وجراحة العين، الدكتورة هالة كمال مصطفي الخبيري ماجستير ميكروبيولوجي، الدكتورة غادة محمود محمد ابراهيم، ماجستير ميكروبيولوجي، الدكتورة منى محمد طلبة استاذ مساعد قسم الطفيليات معهد البحوث الطبية جامعة الإسكندرية، الدكتور علاء عاطف غيث، استاذ طب وجراحة العين كلية الطب جامعة الاسكندرية.

وأوضحت الدكتورة سوزان صقر، الباحث الاول لفريق العمل ورئيس فريق الأبحاث الإكلينيكية بمستشفى الرمد أن أهم نتائج البحث كالآتي: التهابات القرنية الفيروسية أكثر أنواع التهابات القرنية إنتشارًا فى الإسكندرية، وأن إصابات القرنية اكثر الأسباب المسببة لالتهابات القرنية الميكروبية، وأن العدسات اللاصقة أهم أسباب إلتهابات القرنية التى يمكن تجنبها. وقد أوصت الدراسة بعمل توعية للاستخدام السليم للعدسات اللاصقة للحد من التهابات القرنية المصاحبة لها.

رابط البحث العلمي:

https://doi.org/10.1186/s12348-023-00332

وانطلاقًا من دور مستشفى الرمد بقيادة الدكتور حازم غزالة، مدير المستشفى، للوقاية من هذا المرض فسوف يقوم المستشفى بعمل حملة توعية للاستخدام السليم للعدسات اللاصقة بالتعاون مع إدارة التثقيف الصحى بمديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية خلال شهر مايو القادم.

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