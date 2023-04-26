الأربعاء 26 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الصحة السودانية: ارتفاع عدد قتلى الاشتباكات لـ512 شخصًا

السودان
السودان

أعلنت وزارة الصحة السودانية عن ارتفاع عدد قتلى الاشتباكات إلى 512 والإصابات إلى 4193، مشيرة إلى أنها تواصلت مع قادة الجيش والدعم السريع للمطالبة بالابتعاد عن المستشفيات. 

وأضافت الصحة السودانية أن الخدمات الصحية مستقرة نسبيًا وبعض المستشفيات دخلت الخدمة بعد توقف.  

وأمس، أعلنت وزارة الصحة السودانية أعداد القتلى والمصابين منذ بدء المواجهات بين قوات الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع، مقتل 460 شخصًا وإصابة 4630 آخرين، منذ بدء المواجهات.

وفي بيان لها، أضافت الصحة السودانية إلى أن الوفيات موزعة على 11 ولاية لم تحددها، لافتة إلى أن ولاية الخرطوم سجلت 166 حالة وفاة و2343 إصابة حتى أمس الإثنين، موضحة أنها تتواصل مع مسئولي الترصد المبني على الأحداث في جميع الولايات لرصد الإصابات والوفيات والتأثيرات الأخرى الخاصة بالحرب.

وتابع البيان أن هناك قلة في عدد الإصابات والوفيات خلال اليومين الماضيين واستقرارًا في خدمات الطوارئ بالمستشفيات العاملة، لافتة إلى تمكن بعض الكوادر الطبية من الوصول للمستشفيات وتغيير الفرق العاملة.

الصحة السودانية السودان الاصابات الاشتباكات قتلى

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