تعرف على القنوات الناقلة وموعد مباراة مانشستر سيتي وأرسنال

موعد مباراة مانشستر سيتي وأرسنال ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج» حيث يتصارع الفريقين على صدارة جدول الدوري وحسم اللقب رسميا خاصة في الجولات الأخيرة التي يشهدها الدوري الإنجليزي فتعد موعد مباراة مانشستر سيتي وأرسنال الأكثر تداولا وبحثا عبر محركات البحث قبل انطلاق المباراة اليوم.

موعد مباراة مانشستر سيتي وأرسنال

وتنطلق المباراة المرتقبة بين فريقي مانشستر سيتي وأرسنال مساء اليوم في تمام الساعة 9:00 مساء بتوقيت القاهرة والقدس الشريف وفي تمام الساعة 10:00 بتوقيت مكة المكرمة وفي تمام الساعة 8:00 بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

ويسعى فريق أرسنال إلى استعادة الانتصارات مرة أخرى بعد تعادله لثلاث مباريات متتالية في الجولات الماضية لكي يبتعد بالصدارة التي يهددها مانشستر سيتي قبل الدخول في صراع حسم اللقب في الجوالات الاخيره حيث تمسك أرسنال طوال الموسم الحالي بالصدارة ويسعى لاعبيه وإدارته إلى استعادة اللقب بعد ما يقرب لـ 20 عاما من آخر مرة حصل على اللقب.

في الجهة الأخرى، يسعى فريق مانشستر سيتي لتقليص الفارق في النقاط بينه وبين أرسنال والتربع على عرش الصدارة خاصة وأن السيتي له مبارتين مؤجلتين وفي حال الفوز في مباراة اليوم سيتقلص الفارق إلى نقطتين وبالتالي فسيصبح الاستحواذ على الصدارة لدى مانشستر سيتي مطلب لجماهير الفريق وحسم اللقب للموسم الحالي بعد الحفاظ عليه للمواسم الأربعة الماضية.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وأرسنال في الدوري

وتنقل قنوات beIN Sports مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز وعدد من الدوريات الأوروبية والبطولات القارية حيث تعتبر هي الناقل الحصري لتلك المباريات في الشرق الأوسط.

تردد قنوات beIN Sports الناقلة لمباراة السيتي وأرسنال

تردد beIN Sports HD 1 Premium على نايل سات

التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 2\3

تردد beIN Sports HD 1 Premium على سهيل سات

التردد: 11547

الاستقطاب: عامودي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 2\3.

ويتصدر أرسنال جدول الدوري الإنجليزي برصيد نقاط 75 نقطة من 32 مباراة فيما حصد فريق مانشستر سيتي 70 نقطة من 30 مباراة.