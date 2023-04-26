أرسنال يتفوق نسبيًا على مانشستر سيتي في تاريخ المواجهات بالدوري الإنجليزي

تنطلق اليوم الأربعاء، القمة النارية بين ناديي مانشستر سيتي وأرسنال، في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستضيف فريق مانشستر سيتي نظيره أرسنال، على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" خلال الموسم الحالي 2022-2023.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مانشستر سيتي ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي، في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة، وفي تمام العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تاريخ مواجهات مانشستر سيتي وأرسنال

ونستعرض لكم تاريخ مواجهات مانشستر سيتي وأرسنال، قبل القمة المرتقبة في الدوري الإنجليزي، وذلك على النحو التالي:

- ستكون مباراة اليوم رقم 136 في تاريخ مواجهات مانشستر سيتي وأرسنال في جميع البطولات.

- والتقى الفريقان في 135 مباراة من قبل، حقق خلالهم مانشستر سيتي الفوز في 37 مباراة، مقابل 64 انتصارًا لفريق أرسنال، بينما تعادلا في 34 مواجهة.

- وخلال هذه المواجهات، سجل لاعبو مانشستر سيتي 153 هدفًا، بينما استقبلت شباكهم 207 هدفًا من قِبل لاعبي أرسنال.

- وعلى صعيد الدوري الإنجليزي، فقد التقى الفريقان في 51 مباراة من قبل، حقق خلالهم مانشستر سيتي الفوز في 18 مباراة، مقابل 23 انتصارًا لفريق أرسنال، بينما تعادلا في 10 مواجهات.

- وخلال هذه المواجهات، سجل لاعبو مانشستر سيتي 67 هدفًا، بينما استقبلت شباكهم 72 هدفًا من قِبل لاعبي أرسنال.

- وكانت آخر مباراة جمعت بين الفريقين، هي مباراة الدور الأول التي أقيمت على ملعب "الإمارات" هذا الموسم، والتي انتهت بفوز مانشستر سيتي بنتيجة 3-1.

ترتيب مانشستر سيتي وأرسنال في الدوري الإنجليزي

يتواجد فريق مانشستر سيتي، تحت قيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، حاليًا في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 70 نقطة.

بينما يتصدر فريق أرسنال، تحت قيادة المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا، حاليًا جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 75 نقطة.