نال ثناء جوارديولا.. مَن هو فالنتين كاستيلانوس قاهر ريال مدريد؟

حقق فريق جيرونا انتصارًا تاريخيًا على ريال مدريد بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الحادية والثلاثين لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم “لا ليجا” موسم 2022 - 2023.

بطل تلك الليلة التاريخية لفريق إقليم كتالونيا، كان الأرجنتيني فالنتين كاستيلانوس، والذي سجل رباعية فريقه كاملة، ليصبح أول لاعب يسجل ذلك العدد من الأهداف في مرمى ريال مدريد بمباراة واحدة في الدوري الإسباني هذا القرن، بل الأول منذ عام 1947.

كاستيلانوس، ذلك اللاعب لم يُسمع اسمه كثيرًا باستثناء الليلة الماضية، حيث أذاق ريال مدريد، مرارة استقبال 4 أهداف، ليُحبط آمالهم في المنافسة على لقب الدوري الإسباني.

وفي هذا التقرير، نستعرض بعض المعلومات عن كاستيلانوس قاهر ريال مدريد.

– وُلد في مدينة ميندوزا الأرجنتينية ويبلغ من العمر 24 عامًا.

– بدأ مسيرته مع يونيفرسيداد دي تشيلي موسم 2017-2018

– انتقل بعد ذلك إلى مونتيفيديو سيتي توركي الأوروجواياني على سبيل الإعارة، وهو الفريق التابع لمجموعة سيتي جروب، التي تشمل عدة فرق على رأسهم مانشستر سيتي.

– كاستيلانوس قاد توركي إلى الصعود لدوري الدرجة الأولى الأوروجواياني، لينتقل إلى الفريق بصفة دائمة.

– كاستيلانوس إلى نيويورك سيتي التابع أيضًا إلى “سيتي جروب”، في صيف 2018، على سبيل الإعارة، قبل أن ينتقل بصفة دائمة إليهم.

– كاستيلانوس برز مع نيويورك سيتي والذي وقع معهم عقدًا حتى 2025، وقادهم لتحقيق كأس دوري MLS الأمريكي، وفاز بجائزة هداف الدوري الأمريكي موسم 2020-2021.

– نال كاستيلانوس ثناء الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، حيث قال في مؤتمر صحفي في ديسمبر لعام 2021: "أعتقد أنه رجل سيقوم بالخطوة التالية في أوروبا.. ما رأيته عندما تحدثت إلي دائرة الكشافة، أعرف أنه لاعب جيد ومستعد لاتخاذ الخطوة التالية في أوروبا وسنرى أين سينتقل".

– بعد ذلك، انتقل إلى جيرونا على سبيل الإعارة مطلع هذا الموسم.

– مع جيرونا، سجل 12 هدفًا في 31 مباراة في مختلف المسابقات.

– تُقدر قيمته التسويقية بمبلغ 10 مليون يورو.