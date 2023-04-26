اختل توازنه.. مصرع بائع سقط من قطار فى العياط

شهدت مدينة العياط بمحافظة الجيزة، مصرع بائع من قطار إثر اختلال توازنه، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة.

البداية كانت بورود بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد سقوط أحد الأشخاص من قطار بالعياط.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية الى محل الواقعة وبالتحرى تبين أن بائع اختل توازنه وسقط من قطار ليلقى مصرعه في الحال، متأثرا بالإصابات التي لحقت به.

تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيقات.