الأربعاء 26 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط صاحب مخبز بطنطا استولى على 8 أجولة دقيق بلدى مدعم

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تمكنت مديرية التموين بمحافظة الغربية، من ضبط صاحب مخبز بمركز طنطا، استولى على 8 أجولة دقيق بلدى مدعم، والتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء، والتربح ماليا بدون وجه حق.

وتلقى المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرا بتمكن حملة لمفتشى الرقابة التموينية بمركز طنطا، من ضبط صاحب مخبز استولى على 8 أجولة دقيق مدعم من الحصص المخصصة له بعد إجراء الجرد الفعلى لرصيد المخبز وشاشة جرد الأرصدة، والتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء، وتحقيق أرباحا غير مشروعة ببيعها فى السوق السوداء.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة المختصة لتجرى شئونها.

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