الأربعاء 26 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

وسيم السيسى: الحضارة المصرية القديمة عقدة أزلية لـ"الأفروسنتريك"

queen cleopatra
queen cleopatra

حالة من الضجة أثيرت عبر السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وموقع التغريدات المصغر عالميًا "تويتر" بسبب إنتاج المنصة العالمية "نتفليكس" فيلمًا وثائقيًا عن الملكة كليوباترا، ويظهرونها من خلال البرومو بأنها سمراء اللون ولا تمت للحقيقة بصلة، وهذا اعتبره المصريون تزييفًا للتاريخ.

وقال الدكتور وسيم السيسي، عالم المصريات، "إن الأفروسنتريك هدفهم أن يرسخوا داخل العقول أن الحضارة المصرية بناها الأفارقة السود، وإلغاء فكرة أن المصريين القدماء أصحاب الحضارة المصرية القديمة، والعمل على تشويهها".

وأضاف الدكتور وسيم السيسي، في تصريح لـ"الدستور": "الأفروسنتريك هم أصحاب البشرة السوداء في أمريكا الشمالية، وهم مخالب الصهيونية العالمية"، لافتًا إلى أن عقدتهم الأزلية الحضارة المصرية القديمة، وهدفهم الدائم تشويهها.

وتابع: "إن ما لم يستطيعون تشويهوه يزعمون أنهم أصحابه، ومع كل الاحترام للعبرانين أن الأهرامات موجودة من قبلهم بألف ومائة سنة، وعندما جاء "بيجم" إلى مصر تراجع عن حديثه وأكد أن المصريين هم بناة الأهرام".

واستكمل عالم المصريات: "الأفروسنتريك يدّعون أننا إحنا المصريين أحفاد العرب والعرب دخلوا مصر وقضوا عليهم والجزء دا اللي هرب والرد على هذا بسيط، عالمة الجينات مارجريت كيندم عملت دراسة على الجينات جميعها مصرية من كل أنحاء مصر، وأوضحت أن 88.6% من المصريين بهم جينات من توت عنخ آمون".

واختتم حديثه مؤكدًا أن الأفروسنتريك يشعرون بالحزن بسبب وقف الدولة لهم عدد من الاحتفالات في الآونة الأخيرة واحد في أسوان وآخر بالقاهرة.

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