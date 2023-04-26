مصرع عامل وإصابة آخر فى حادث سير بالبحيرة

لقي عامل مصرعه، بينما أصيب آخر بكسور جروح وكدمات متفرقة فى جميع أنحاء الجسم، اثر وقوع حادث تصادم بين تروسيكل وسيارة على طريق "دمنهور- المحمودية" أمام كوبري زرقون، وتم نقل الجثة تحت تصرف النيابة العامة داخل مستشفى، المحمودية العام تحت تصرف النيابة العامة، بينما تم نقل المصاب لذات المستشفى لتلقى العلاج اللازم وجارى تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة واستخراج تصاريح الدفن.

تلقى اللواء أحمد خلف مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة المحمودية، يفيد بوقوع حادث تصادم بين تروسيكل وسيارة، على طريق دمنهور المحمودية، ما أدى إلى مصرع عامل وإصابة آخر وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة داخل مستشفى مركز شرطة المحمودية، وتم نقل المصاب لذات المستشفى لتلقى العلاج اللازم وجارى تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين وفاة عامل يدعى "خالد ع. ع"، 56 سنة، مقيم بدائرة مركز دمنهور، وحُفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة داخل غرفة حفظ الموتى بالمستشفى العام.

كما أسفر الحادث عن إصابة "عادل غ. ع "، 45 سنة، مقيم بدمنهور، مصاب بنزيف بالمخ وجروح بالجسم، وجاري عمل الفحوصات الطبية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث والوقوف على ملابسات حدوثه وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.