الأربعاء 26 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القبض على سائق دهس 4 مواطنين أعلى الدائري

حبس
حبس

لقي شخص مصرعه وأصيب 3 آخرين بكسور متفرقة بالجسم، اليوم الأربعاء، إثر صدمهم سيارة نقل بالجيزة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود ضحايا أعلى الطريق الدائري.

انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص أن سيارة نقل صدمت 4 أشخاص من المشاة بالقرب من نزلة بسوس.

أسفر الحادث عن حالة وفاة نقل جثمانه إلى مستشفى الوراق و3 مصابين نقلوا إلى مستشفيي إمبابة العام والوراق لتلقي العلاج اللازم.

تحفظت الشرطة على السائق المتسبب في الحادث وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

الدائري سائق دهس القبض

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