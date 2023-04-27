مصادر بـ"التعليم": تنبيهات جديدة لواضعى أسئلة امتحانات النقل

كشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن الدكتور رضا حجازى، وزير التعليم، أعطى عددًا من التوجيهات للإدارات التعليمية بشأن امتحانات النقل والتى سوف تنطلق فى مايو المقبل.

وقالت المصادر في تصريح لـ"الدستور": “الوزير أصدر تعليمات بأن تكون أسئلة امتحانات الترم الثاني من المقرر فى المنهج وعدم وضع أى أسئلة أخرى خارجه، والبعد عن أى أسئلة دينية أو سياسية”.

وأضافت المصادر أيضًا أن التعليمات تشمل أن الامتحانات تكون مطابقة للورقة الامتحانية حسبما حددها المركز القومى للامتحانات، والبعد عن الأجزاء التي تم إقرارها “للإطلاع فقط” فى المناهج وعدم وضعها فى أسئلة الامتحانات.

وقد حددت الإدارات التعليمية مواعيد الامتحانات العملية والمستوى الرفيع للطلاب، كما وجهت المديريات التعليمية الطلاب بمتابعة جداول الامتحانات، وإعلانها من قبل المدارس على صفحاتها وأيضا وضعها فى أماكن ظاهرة بالمدرسة.

وجاءت مواعيد الامتحانات كالآتي:

أولا:

سنوات النقل الابتدائي والإعدادي تبدأ خلال الفترة من 6 حتى 25 مايو 2023

ثانيًا:

الشهادة الإعدادية العامة والمهنية والمكفوفين والصُم وضِعاف السمع، خلال الفترة من 20 حتى 25 مايو 2023.

ثالثًا:

مرحلة التعليم الثانوي الفني بمختلف التخصصات خلال الفترة من 30 أبريل وحتى 17 مايو 2023.

رابعًا:

الصفان الأول والثاني الثانوي العام خلال الفترة من 6 حتى 21 مايو 2023.

"جداول امتحانات المرحلة الابتدائية"



- الصف الرابع الابتدائي (صباحي – مسائي).

- الصف الخامس الابتدائي ( صباحي – مسائي)

- الصف السادس الابتدائي ( صباحي – مسائي)

جداول امتحانات المرحلة الإعدادية



-الصف الأول الإعدادي ( صباحي – مسائي)

- الصف الثانى الإعدادي ( صباحي – مسائي)

-الصف الثالث الإعدادي ( صباحي) وموحد على مستوى مدارس محافظة الجيزة.

جداول امتحانات المرحلة الثانوي العام



-الصف الأول الثانوي ( صباحي – مسائي)

- الصف الثانى الثانوي ( صباحي – مسائي)