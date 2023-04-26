بسبب "اللاب توب".. طلاب أول وثانية ثانوي يمتنعون عن أداء الامتحان بمدارس STEM

امتنع طلاب الصفَّين الأول والثاني الثانوي بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM في ثلاث مدارس "المعادي وبني سويف والدقهلية"، عن أداء امتحان الجورنال نتيجة عدم استلامهم أجهزة لاب توب صالحة للاستخدام.

واستغاث طلاب أولى وثانية ثانوي بمدارس المتفوقين بـ"المعادي وبني سويف والدقهلية وأكتوبر"، بوزارة التربية والتعليم، للتدخل السريع لحل مشكلتهم؛ وهي سوء أجهزة اللاب توب، وأنها لا تصلح للامتحانات، حسب قولهم.

وقال الطلاب في استغاثتهم: (نطالب بحقنا في استلام أجهزة لاب توب صالحة للاستخدام الآدمي؛ حيث إننا طلاب الصف الثاني الثانوي "steem" نعاني لمدة عامين اللابات المستهلكة المتهالكة التي تعيق مسيرتنا التعليمية وتهدد مستقبلنا، لأننا مقبلون على الصف الثالث الثانوي، ولن نستطيع الاستمرار بهذه الأجهزة).

وقالت إحدى طالبات مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بالمعادي: احنا المفروض أننا نستلم لاب توب جديد منذ أولى ثانوي، ودافعين تأمين بقيمة 3 آلاف جنيه، ولكن حتى الآن لم نستلم أجهزة جديدة كما تم ووعدتم، بل استلمنا أجهزة متهالكة تالفة لم تصلح للاستخدام.

وأضافت الطالبة، في تصريحات أدلت بها إلى "مصراوي": من أولى ثانوي وبيتم وعودنا باستلام أجهزة لاب توب جديدة، ثم أتت مشكلة جائحة كورونا وتم إبلاغنا أنه سيتم تأجيل استلام الأجهزة الجديدة مع بداية الالتحاق بالصف الثاني الثانوي، ونحن الآن في نهاية العام ولم نستلم الأجهزة الجديدة بعد.

واستكملت الطالبة: "لذلك قررنا طلاب مدرسة المعادي ومدرستين أخريين الاعتصام والامتناع عن حضور امتحان الجورنال رغم أنه يعتمد على درجات عالية، ورفضنا الذهاب للامتحان واعتصمنا بفناء المدرسة، حتى تتم الاستجابة لمطالبنا، وهو حقنا في استلام أجهزة لاب توب جديدة وليست تالفة.. الامتحانات على الأبواب ونحن بإيدينا أجهزة لم تصلح، فبمجرد استخدمها في الامتحانات يتم غلق الامتحان والخروج منه أثناء الحل"!

ومن جانبها قالت عبير محمود، أحد أولياء أمور طلاب مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بأكتوبر، إن طلاب "ستيم" حتى الأن لن يستطيعوا الحصول على أجهزة لاب توب جديدة، منذ انتشار جائحة كورونا.

وأضافت أن أجهزة اللاب توب المتواجدة مع الطلاب حاليًا متهالكة بسبب استخدامها لمدة 3 سنوات مع طلاب الصف الثالث الثانوي، لذا أصبحت ليست صالحة للاستخدام في يد طلاب أولى وثانية ثانوي هذا العام.

وأكدت: من حق هؤلاء الطلاب في الحصول على أجهزة جديدة، فبعض الطلاب أثناء الامتحانات يستخدمون أجهزة طلاب الصف الثالث الثانوي وبعد ذلك يتم استرجعها لهم، لعدم تمكنهم من دخول الامتحان بأجهزة اللاب توب الخاصة بهم.

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جانب من الامتناع عن الامتحان