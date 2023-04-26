محافظ الإسكندرية يلتقي ممثلي "التنمية المحلية" و"الاتصالات" لمناقشة منظومة حصر وإدارة أملاك الدولة

التقى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اليوم، ممثلي وزارة التنمية المحلية والاتصالات لعرض ومناقشة منظومة حصر وإدارة أصول وأملاك الدولة، مؤكدً تقديم كل الدعم لفريق العمل لمباشرة مهام عملهم المكلفين بها، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحصر أصول الدولة وإدارتها لتحقيق أقصي استفادة منها لصالح إقامة مشروعات قومية في ظل بناء الجمهورية الجديدة، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق والتعاون بين اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في هذا الشأن.

جاء ذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، والمهندسة رحاب فج النور مدير منظومة أملاك الدولة بوزارة الاتصالات ، والمهندس بدر عبدالسيد مدير عام النظم والتطبيقات والدعم الفني بوزارة التنمية المحلية.

وناقش المحافظ، خلال اللقاء التكليفات الصادرة في هذا الشأن لحصر أصول الدولة وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة للمنظومة مدعمه بالوثائق الثبوتية للأصول بالمحافظة.

وأشار «الشريف» إلى أن الهدف من المنظومة هو حصر أصول الدولة المستغلة وغير المستغلة لزيادة موارد الدولة والمحافظة، من خلال تحصيل الإيرادات وإدارة المنشآت والممتلكات الخاصة بالدولة، مؤكدًا أنه سيتم استغلال هذه الموارد في إقامة مشروعات قومية وخدمية لخدمة المواطنين في كافة القطاعات مثل مشروعات البنية التحتية والصحة والتعليم وغيرها.

وكان قد كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية رؤساء الأحياء والمختصين بضرورة استمرار تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بالتصدى لأى محاولة للتعدي على الأراضي الزراعية، والتعامل بكل حسم مع أى مُخالف، وإيقاف الدعم التمويني، ودعم الأسمدة، المقرر له، مؤكداً على ضرورة مُتابعة مخرجات منظومة المتغيرات المكانية، والتعامل على الفور مع أي حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية.

وشدد الشريف، على رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمواصلة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والتصدي لها بكل حزم، مع تكثيف المتابعة الميدانية المستمرة وردع أي مخالف.