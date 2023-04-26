الفصل الدراسي الثاني.. تعليم القاهرة تعلن جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، جدول امتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي بالفصل الدراسي الثاي"الدور الأول" للعام الدراسي الجاري 2022/2023، ويأتي جدول الامتحانات كالآتي:

-الأربعاء 17/5: اللغة العربية والخط والإملاء

-الخميس 28/5: الدراسات الاجتماعية، التربية الدينية

-السبت 20/5: الجبر والإحصاء، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

-الأحد 21/5: اللغة الأجنبية

-الإثنين 22/5: الهندسة، التربية الفنية

-الثلاثاء 23/5: العلوم

جدير بالذكر أن وزارة التربية، حددت الضوابط العامة التي يجب مراعاتها في الورقة الامتحانية خلال الفصل الدراسي الثاني لعام 2022/2023.

وجاءت الضوابط التي أعلنتها الوزارة كالتالي:

١- الامتحان نظري في نفس الورقة.

٢- يحدد اسم المحافظة والإدارة التعليمية واسم الامتحان والمادة الدراسية والصف والعام والفصل الدراسي.

٣- تشمل الأسئلة جميع المستويات المعرفية "تذكر، فهم، تطبيق، مستويات عليا".

٤- تتناسب الأسئلة مع الزمن المحدد للامتحان.

٥- تكون الأسئلة 15 مفردة مناسبة للوقت.

٦- يكون الامتحان من المقرر الذي درسه الطالب خلال الفصل الدراسي الثاني.

٧- يكتب في نهاية ورقة الأسئلة انتهت الأسئلة.

وكانت قد أكد مصدر مسئول بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن قرار تأجيل امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية بمدارس البعثة التعليمية المصرية بالسودان لحين استقرار الأوضاع الأمنية بالأراضي السودانية، ليس له علاقه بامتحانات الثانوية العامة المصرية.

وأشار المصدر، إلى أن امتحانات الثانوية العامة المصرية 2023، ستعقد في موعدها وتنطلق بدءًا من يوم الإثنين 12 يونيو وفقًا للجدول المعتمد من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.