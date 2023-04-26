الأربعاء 26 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الفصل الدراسي الثاني.. تعليم القاهرة تعلن جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023

وزارة التعليم
وزارة التعليم

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، جدول امتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي بالفصل الدراسي الثاي"الدور الأول" للعام الدراسي الجاري 2022/2023، ويأتي جدول الامتحانات كالآتي:
-الأربعاء 17/5: اللغة العربية والخط والإملاء
-الخميس 28/5: الدراسات الاجتماعية، التربية الدينية
-السبت 20/5: الجبر والإحصاء، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات
-الأحد 21/5: اللغة الأجنبية
-الإثنين 22/5: الهندسة، التربية الفنية
-الثلاثاء 23/5: العلوم
جدير بالذكر أن وزارة التربية، حددت الضوابط العامة التي يجب مراعاتها في الورقة الامتحانية خلال الفصل الدراسي الثاني لعام 2022/2023.

وجاءت الضوابط التي أعلنتها الوزارة كالتالي:

١- الامتحان نظري في نفس الورقة.

٢- يحدد اسم المحافظة والإدارة التعليمية واسم الامتحان والمادة الدراسية والصف والعام والفصل الدراسي.

٣- تشمل الأسئلة جميع المستويات المعرفية "تذكر، فهم، تطبيق، مستويات عليا".

٤- تتناسب الأسئلة مع الزمن المحدد للامتحان.

٥- تكون الأسئلة 15 مفردة مناسبة للوقت.

٦- يكون الامتحان من المقرر الذي درسه الطالب خلال الفصل الدراسي الثاني.

٧- يكتب في نهاية ورقة الأسئلة انتهت الأسئلة.

وكانت قد أكد مصدر مسئول بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن قرار تأجيل امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية بمدارس البعثة التعليمية المصرية بالسودان لحين استقرار الأوضاع الأمنية بالأراضي السودانية، ليس له علاقه بامتحانات الثانوية العامة المصرية.

وأشار المصدر، إلى أن امتحانات الثانوية العامة المصرية 2023، ستعقد في موعدها وتنطلق بدءًا من يوم الإثنين 12 يونيو وفقًا للجدول المعتمد من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

 

البعثة التعليمية التربية والتعليم والتعليم التربية والتعليم والتعليم الفني التربية والتعليم الثانوية العام الدراسات الاجتماعية الإعدادية 2023

الأكثر قراءة

ترند الأرقام يتصدر السوشيال ميديا.. وفتيات الـ"أندر إيدج": "بنتعامل بيه من فترة"

زاهى حواس: إنتاج فيلم تسجيلي للرد على "أكاذيب الأفروسنتريك".. مايو المقبل

"القاهرة الإخبارية": القطاع الصحى السودانى يئن تحت وطأة الاشتباكات

غدًا.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 39.5 مليار جنيه

البورصة تربح 7 مليارات جنيه بختام تعاملات اليوم الأربعاء

رئيس صحة الشيوخ يطالب بتطوير خدمات اللجان الطبية المتخصصة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

السودان على حافة الهاوية

إبراهيم داود

الشيخ راغب مصطفى غلوش

محمد عبدالناصر

قوة مصر

وائل لطفي

حين حررنا سيناء

ماجد حبته

الحالة الاشتراكية الأوروبية

مؤمن المحمدي

أشعار من العالم الآخر

جمال رشدي

مخطط دولة دارفور ضد مصر

أمل زيادة

عبدالغنى النجدى.. أشهر بواب فى السينما المصرية

صور

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

احتفال الأطفال في أول يوم العيد بالقناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

عشرات الآلاف من الإسرائيليين يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو بسبب إضعاف جهاز القضاء

سوريا تنتقد صمت مجلس الأمن أمام جرائم الاحتلال الإسرائيلى على المسجد الأقصى

وحدة الجبهات.. ماذا وراء تحرك إسرائيل الدبلوماسى فى أذربيجان وتركمانستان؟