الأربعاء 26 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط راكب فى مطار القاهرة بـ645 قرص ترامادول

ترامادول
ترامادول

أمرت نيابة النزهة الجزئية، اليوم الأربعاء، بحبس راكب لاتهامه بمحاولة تهريب كمية من أقراص الترامادول المخدر، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، ومصادرة المضبوطات.

وضبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي راكبا مصريا بحوزته كمية من الشرائط الدوائية لعقار الترامادول المخدر.

وبتفتيش حقائب الراكب على جهاز الفحص بالأشعة تلاحظ وجود عبوات دوائية داخل حقائب الراكب، بتفتيش حقائب الراكب يدويا، مما أسفر عن وجود 65 شريطا لعقار الترامادول المدرج بجداول المخدرات بإجمالي 645 قرصا.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة المختصة للتحقيق.

نيابة النزهة الجزئية أقراص الترامادول مطار القاهرة الدولي أقراص الترامادول المخدر

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