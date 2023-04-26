الأربعاء 26 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تسليم مشاريع تمكين اقتصادي للأسر الأولى بالرعاية بكفر الشيخ

مشروعات تنموية
مشروعات تنموية

شاركت جمعية الأورمان ومديرية التضامن الاجتماعي في محافظة كفرالشيخ، في دعم 3900 أسرة على مدار أكثر من عشرة سنوات فى جميع مراكز المحافظة العشر، وذلك من خلال تسليم مشاريع تمكين اقتصادى متنوعه ما بين (بقاله وخضروات وفواكه - صالون حلاقة - بيع قطع غيار وإصلاح موتسيكلات وتروسيكلات - ملابس واحذيه - بقاله - ورشة تغيير زيوت و وإصلاح كاوتش  - أحذية وخردوات ومكواة بخار - ورشه تصنيع وبيع نجارة - مجمدات وخضروات - بيع وتغيير زيوت - خياطه وبيع ملابس ومفروشات) للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا.


يأتي ذلك في إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة كفر الشيخ وجمعية الأورمان، وانطلاقا من الحرص على الاهتمام بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً من أبناء المحافظة وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.
       
وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الجمعية ومنذ تأسيسها الهدف الرئيسي الذي تسعى لتحقيقه هو التنمية المستدامة ورفع شعار نعم للمشروعات الحرفية، حيث تستقبل الجمعية جميع أفكار المشروعات وتنفيذها للمحتاج على الوجه الذي يمنحه كل وسائل العمل والربح، وتتنوع هذه المشروعات ما بين المحلات التجارية وورش النجارة والحياكة او الحدادة، فضلا عن توفير رؤوس المواشي لمن يرغب فى ذلك.
 
وأوضح شعبان، أن الهدف من توزيع المشاريع فى كفرالشيخ التخفيف عن كاهل المواطنين بالتجمعات الأكثر احتياجًا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر والتنمية الشاملة للمجتمعات الريفية الأكثر احتياجًا بهدف القضاء على الفقر متعدد الأبعاد لتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين على مستوى المحافظة.

ولفت «شعبان»، إلى التعاون الوثيق للجمعية مع محافظة كفر الشيخ التي تقوم بتذليل كافة العقبات أمام عمل الجمعية، مضيفاً أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة ورصد الاحتياجات الرئيسية الأكثر إلحاحًا وتأثيرا على واقع معيشة الأسر الأشد احتياجًا في المناطق الجغرافية الفقيرة، لمساعدتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع، بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من الفقراء والأيتام بالمحافظة من خلال البحوث الميدانية التي تقوم بها الجمعية.

الأورمان التضامن كفر الشيخ مشاريع تنموية تمكين اقتصادى

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