الأربعاء 26 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"شباب ورياضة مطروح": 4 فنادق تستضيف 2000 مشارك بأولمبياد المحافظات الحدودية

محافظة مطروح
محافظة مطروح

قال الدكتور وليد رفاعى وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح، إنه تم إنهاء كافة الاستعدادات لاستقبال المشاركين في أولمبياد المحافظات الحدودية في نسختها الرابعة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بعد غد الجمعة.

وأوضح،  في تصريحات لـ"الدستور،  أنه سيتم استقبال  المشاركين وعددهم   2000 مشارك في 4 فنادق بمدينة مرسي مطروح، مشيرا إلى أن الفعاليات ستبدأ يوم 28 أبريل 2023 والختام يوم 3 مايو 2023 بحضور وزير الشباب والرياضة واللواء خالد شعيب محافظ مطروح وعددا من الوزراء ومحافظي المحافظات الحدودية .

وأكد أنه على هامش الفعاليات ستقام أنشطة فنية وثقافية وانشطة رياضية لاتحاد الاتحادات الرياضية فضلا عن إقامة معرض لذوي الهمم.

الاتحادات الرياضية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية المحافظات الحدودية أولمبياد المحافظات الحدودية شباب ورياضة مطروح مطروح

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